Samsung Galaxy S23 et XCover6 Pro Tactical Edition: voici les mobiles parfaits pour les opérations militaires

Sont des dispositifs spéciaux pour les équipements militaires, donc aussi longtemps que vous voulez un téléphone de ce type, ils ne seront pas disponibles sur les marchés pour le public en général.

Image promotionnelle de Samsung avec le XCover 6 Pro Tactical Edition et ses accessoires spéciaux.

Septembre a été le mois des tout-terrains chez Samsung. Il semble que le géant sud-coréen fait confiance à ce type de dispositifs, d’autant plus qu’il a déjà placé 400 000 unités des Galaxy XCover6 Pro et de la tablette Galaxy Tab Active3 dans un accord historique avec Airbus.

Dans les derniers jours, nous avons appris l’intention de Samsung de présenter un nouveau Galaxy XCover abordable basé sur le Galaxy A55 encore inédit, et pour compléter une famille ultra-résistante digne de ce nom, le géant sud-coréen nous présente maintenant ses unités Tactical Edition spécialement développées pour les opérations militaires.

Nous parlons de deux modèles conçus à partir des Galaxy S23 et Galaxy XCover6 Pro, bien sûr, mais dans les deux cas avec des accessoires et des fonctionnalités tactiques spéciales et un nouveau boîtier d’extrême durabilité.

Voici les Galaxy S23 et Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition

Il ne s’agit pas des premiers téléphones spécifiques aux opérations militaires que Samsung a préparés, car nous avons déjà vu il y a quelques années le Galaxy S20 Tactical Edition nous montrer la base sur laquelle développer de nouveaux téléphones pour les opérations militaires.

A partir de cette première unité, et avec l’expérience acquise des derniers modèles robustes, Samsung a su apprendre pour améliorer encore davantage les nouveaux Tactical Edition qui sont déjà une réalité, et qui, comme vous vous en doutez, ne seront pas disponibles pour le grand public mais pour le personnel militaire des différents armées qui les achèteront directement à Samsung.

Le matériel déjà connu des Galaxy S23 et Galaxy XCover6 Pro est complété par un boîtier ultra-résistant offrant une norme militaire MIL-STD-810H et une certification IP68, ainsi qu’une compatibilité avec les fixations des équipements militaires tant sur la poitrine que sur l’avant-bras.

En ce qui concerne le matériel, il n’y a pas de changements par rapport aux Galaxy XCover6 Pro et Galaxy S23 que nous connaissons déjà, mais dans ce cas, les deux terminaux disposent d’un boîtier offrant une durabilité dans des conditions extrêmes, ainsi que la capacité de travailler fixé sur la poitrine ou l’avant-bras comme un élément supplémentaire du kit tactique de l’utilisateur.

Ils sont certifiés MIL-STD-810H, cela va de soi, démontrant leur capacité à résister aux conditions de température extrêmes, aussi bien au froid qu’à la chaleur, ainsi qu’à une certification IP68 qui leur permettra de résister à une immersion de 30 minutes.

Les deux téléphones disposent d’un mode vision nocturne et d’une sensibilité tactile accrue sur leur écran, ce qui signifie qu’ils pourront être utilisés sans problème avec des gants. De plus, ils sont compatibles avec un GPS externe, l’alimentation des drones et les télémètres laser, ainsi qu’une connectivité étendue pour les protocoles radio tactiques et les dispositifs de communication de mission.

Un écran tactile de meilleure performance capable de fonctionner avec des gants, un mode vision nocturne et des communications sécurisées composent la formule d’un dispositif tactique parfait pour les opérations spéciales et les missions au sein de n’importe quelle armée.

La connectivité mobile standard est également présente, bien sûr, et ils disposent d’un mode caché qui désactive la LTE et l’e-911, garantissant ainsi une communication toujours sécurisée et hors réseau lorsque le personnel militaire est en mission. En réalité, ils sont équipés de Samsung Knox pour fournir le chiffrement au niveau matériel, ainsi que de Dual Data at Rest pour offrir une sécurité supplémentaire.

Ils fonctionnent avec One UI 5.1 basée sur Android 13, dans les deux cas avec une activation de licence sans serveur et un kit de reconnaissance de l’équipe (ATAK) et un autre kit d’observation des traumatismes pour obtenir des informations sur les patients en temps réel (BATDOK). Enfin, ils prendront en charge Samsung DeX et la chaîne VPN pour une sécurité maximale lors de la connexion à Internet.

Les différences sont donc dans la base de la plate-forme matérielle, car le XCover6 Pro est un téléphone de milieu de gamme, tandis que le Galaxy S23 dispose d’un matériel à performances élevées comme on peut s’y attendre pour le fleuron de Samsung. Quant aux prix, comme ils ne seront pas disponibles sur le marché, nous ne les connaissons pas.

