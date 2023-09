Ça coûte moins de 220 euros et nous semble être un excellent achat : puissance Snapdragon, AMOLED et énorme batterie.

Réduction de 80 euros pour l’un des meilleurs téléphones portables bon marché du moment, c’est une excellente option si vous souhaitez dépenser un peu plus de 200 euros.

Ce téléphone portable POCO en promotion est disponible dans plusieurs couleurs, comme ce magnifique bleu céleste // Image : Urban Techno.

Parfois, s’éloigner des téléphones portables les plus populaires du marché vous aide à trouver des joyaux cachés qui peuvent vous offrir la même qualité que ces modèles plus connus, mais à un prix inférieur. C’est pourquoi nous voulons vous parler du POCO X5 5G, qui n’est pas l’un des smartphones les plus populaires pour 200-250 euros, mais qui nous semble un achat très judicieux en raison de son excellente apparence avec son écran AMOLED, du comportement du Qualcomm Snapdragon 695 et de son autonomie étendue.

En plus de son bon fonctionnement au quotidien, ce POCO X5 5G vaut le coup grâce à la grande réduction qu’il propose actuellement. Le modèle 6 Go + 128 Go est disponible à partir de 299,99 euros, mais sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour seulement 218,99 euros dans le modèle de couleur noire, et pour seulement 1 euro de plus dans les modèles de couleur bleue ou verte. En résumé, pour moins de 220 euros, vous pouvez acquérir un smartphone idéal pour une utilisation quotidienne dans la couleur qui vous plaît le plus.

L’achat du POCO X5 5G est tout aussi judicieux sur PcComponentes, où il est également proposé à 219,99 euros, avec une livraison gratuite et très rapide. Si vous utilisez le coupon de réduction de 10 euros sur la boutique officielle Xiaomi, vous pourrez également l’obtenir pour 219,99 euros dans votre couleur préférée. Nous voyons déjà qu’il a un prix très intéressant, maintenant il est temps de découvrir ce qu’il vous offre en termes de caractéristiques.

POCO X5 5G

Pourquoi choisir ce POCO X5 5G

Il vaut la peine de souligner l’importance du processeur Qualcomm Snapdragon 695, car il offre de bonnes performances lors de la messagerie, de l’utilisation des réseaux sociaux, du visionnage de photos dans la galerie et même lors de la lecture de certains jeux. Comme nous le voyons dans son nom, nous avons affaire à l’un des téléphones portables POCO avec 5G, ce qui se traduit par une navigation à grande vitesse avec vos données mobiles si vous avez un forfait 5G.

Le modèle que vous pouvez acheter pour moins de 220 euros dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Si vous avez besoin de plus d’espace pour stocker vos photos ou installer des applications, vous pouvez facilement le faire avec une carte microSD. Le POCO X5 5G est livré directement avec MIUI 14 et est compatible avec la mise à jour vers Android 13 depuis plusieurs mois. Vous pourrez donc profiter des nouveautés des deux systèmes d’exploitation.

L’un des points forts de ce téléphone est son écran, qui bénéficie de la technologie AMOLED rendant les couleurs vives et éclatantes. Il s’agit d’un écran de grande taille (6,67 pouces), de haute résolution (Full HD+) et offrant une grande fluidité (120 Hz). Vous pourrez donc profiter pleinement du contenu visuel. En ce qui concerne l’audio, vous pouvez utiliser le haut-parleur intégré ou connecter vos écouteurs, que ce soit en Bluetooth ou via le port jack 3,5 mm.

Le POCO X5 5G est l’un des meilleurs téléphones portables bon marché du moment grâce à son autonomie extrêmement longue. Gardez à l’esprit que sa batterie de 5 000 mAh peut durer jusqu’à deux journées entières avec une utilisation normale, et qu’il vous sera difficile de la vider même lors d’une journée très exigeante. Il est également doté d’une charge rapide de 33 W, qui recharge la batterie complètement en seulement 1 heure. Au fait, le chargeur 33 W est inclus dans la boîte.

POCO X5 5G

Le système de caméra de ce téléphone est composé de 4 caméras différentes, avec en vedette l’objectif arrière de 48 MP et l’objectif avant de 13 MP. Avec ces caméras, vous pourrez capturer des photos de bonne qualité, en particulier lorsque vous les prenez de jour et dans des environnements bien éclairés. En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, les deux objectifs enregistrent en Full HD.

La technologie NFC de ce POCO X5 5G est également très intéressante, car elle vous permet d’utiliser le téléphone pour effectuer des paiements, comme si c’était une carte bancaire. Vous voyez qu’il ne manque rien pour vous offrir une bonne expérience au quotidien, alors profitez de la réduction de 80 euros et procurez-vous-le sur Amazon, PcComponentes ou le site web de Xiaomi.

