Au revoir à l’absence de couverture Internet à la maison avec Xiaomi Mesh WiFi 6, le nouveau système de réseau wifi mesh pour amplifier le signal

Dans la pièce où se trouve le routeur, le signal WiFi est excellent : stable, puissant et vous pouvez regarder des choses sur votre téléphone, passer des appels vidéo ou naviguer sans problème. Mais à mesure que vous vous éloignez, dans d’autres parties de la maison, le signal réseau se affaiblit et Internet en souffre en conséquence : des sites Web qui ne se chargent pas, des vidéos qui sautent pendant la lecture, des parties très laguées…

Et c’est que le signal Wi-Fi qui sort du routeur a parmi ses grands ennemis la distribution physique habituelle d’une maison, parce que bien qu’il n’y ait pas de problèmes dans la pièce à côté, quand il doit traverser 2-3 coins ou un long couloir pour atteindre une autre pièce, il se affaiblit beaucoup. C’est pourquoi, l’installation d’un réseau WiFi Mesh est une excellente solution.

Xiaomi Mesh WiFi 6

Contrairement à un répéteur, qui reçoit le signal du routeur et l’amplifie sans communiquer avec d’autres répéteurs, un réseau WiFi Mesh ou en treillis est un système composé d’un routeur ou d’un appareil central et d’autres éléments qui fonctionnent comme des satellites ou des points d’accès, et qui communiquent entre eux pour créer un réseau Wi-Fi unique en utilisant le même SSID et le même mot de passe. Et voici la nouveauté de Xiaomi.

Xiaomi Mesh WiFi 6 est un système de WiFi en treillis qui vous permet d’établir une amplitude de signal beaucoup plus grande dans la maison grâce au réseau créé par le routeur central et les satellites. Le dernier cri de Xiaomi est composé principalement de deux modules, dont l’un peut être utilisé comme routeur central, car il comprend le Bluetooth Mesh, 4 ports Gigabit Ethernet pour connecter des appareils par câble, et la norme WiFi 6.

Votre propre réseau WiFi en treillis avec WiFi 6

Une fois que le module principal est connecté au câble réseau et qu’il est déjà devenu le routeur, vous placez le module secondaire dans la partie de la maison où vous rencontrez des problèmes de signal. Et grâce à la technologie Bluetooth Mesh, ils se connecteront instantanément. Le meilleur, c’est que le Xiaomi Mesh WiFi 6 peut connecter et gérer jusqu’à 512 appareils en WiFi et 400 en Bluetooth.

Déjà en vente en Chine, le Xiaomi Mesh WiFi 6 coûte 499 yuans, soit environ 59 euros au taux de change. Arrivera-t-il en Europe? Nous aimerions bien, car avoir un réseau en treillis avec la norme WiFi 6 pour le prix de deux répéteurs de signal est une excellente alternative.

Source | Mi.com

