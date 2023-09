Les Samsung Galaxy S23 reçoivent déjà la quatrième version bêta de One UI 6 avec Android 14

Quatrième version bêta pour la nouvelle version logicielle de Samsung.

Les Samsung Galaxy S23 recevront bientôt une grande amélioration avec la version finale d’One UI 6

La nouvelle version d’One UI 6 avec Android 14 se rapproche de plus en plus de sa sortie finale sur les Samsung Galaxy S23. La mise à jour tant attendue du système d’exploitation et de la surcouche de personnalisation de Samsung continue de progresser dans son développement, c’est pourquoi la quatrième bêta de ce système est déjà disponible pour les smartphones phares de la marque coréenne.

Plus d’améliorations pour One UI 6 avec Android 14

Cette quatrième bêta a été réalisée une fois de plus à partir des retours des utilisateurs ayant testé la troisième version bêta d’One UI 6 sous Android 14, et elle apporte de nouvelles améliorations et corrections qui amélioreront l’expérience globale des utilisateurs en vue de son lancement final dans les semaines à venir. Le système est de plus en plus affiné, donc cette fois-ci, il s’agit principalement de résoudre des problèmes mineurs.

Les améliorations apportées au système d’exploitation incluent les suivantes :

Résolution de l’erreur d’enregistrement du compte Samsung et de Samsung Pass.

Résolution de l’erreur empêchant le fonctionnement de la reconnaissance vocale.

Amélioration des performances de l’Assistant Google qui apparaît lors du balayage depuis le bas de l’écran.

D’autres problèmes en attente de résolution : le fonctionnement de la photo en mouvement, le redémarrage infini du mode de réparation, l’échec du téléchargement de l’application pour enfants.

Un système d’exploitation de pointe

One UI 6, propulsé par Android 14, sera la version la plus récente d’Android pour les smartphones Samsung et sera déployé progressivement sur des dizaines de leurs appareils, car Samsung garantit des années de support sur de nombreux de ses téléphones. Mais si vous vous demandez si votre appareil Samsung en réalité partie, vous trouverez ici la liste des téléphones qui recevront One UI 6 dans cette version bêta.

Il est essentiel pour une bonne expérience utilisateur et la sécurité de leurs données que les fabricants de téléphones assurent une assistance prolongée pour les mises à jour logicielles et les correctifs de sécurité. À cet égard, Samsung est l’une des sociétés qui respectent le mieux cet engagement, car ses téléphones actuels bénéficient toujours d’au moins 2 ans de mises à jour et de 3 ans de correctifs de sécurité, et jusqu’à 4 ans de mises à jour et 5 ans de correctifs de sécurité sur les smartphones haut de gamme.

