La nouvelle application météo de Google arrive déjà sur les premiers téléphones

L’application météo de Google fait ses débuts avec une nouvelle interface et commence à apparaître pour un petit groupe d’utilisateurs et d’appareils.

Par le passé, nous avons parlé des alternatives de l’application météo de Google, précisément en raison du peu d’attention que Google lui porte la plupart du temps. En fait, la dernière mise à jour majeure de l’application météo de Google remonte à mai 2023.

Maintenant, près de 5 mois plus tard, il semble que l’application météo de Google s’apprête à dévoiler une nouvelle interface. C’est du moins l’information qui nous parvient de X (anciennement connu sous le nom de Twitter), où il est également mentionné que l’application météo Google sur les téléphones Samsung Galaxy a également dévoilé une nouvelle apparence.

Un déploiement lent et limité

La nouvelle interface utilisateur de Google Weather commence à être déployée pour un petit nombre d’utilisateurs de téléphones Pixel ! La nouvelle interface a d’abord été lancée sur la tablette Pixel & Pixel Fold, mais au cours des dernières 48 heures, deux utilisateurs de téléphones Pixel ont signalé avoir vu la nouvelle interface : l’utilisateur Reddit nickfury9 & l’utilisateur X @KovacDenis10.

Selon le leaker bien connu Mishaal Rahman, il y a cinq utilisateurs d’Android qui ont reçu la nouvelle interface de l’application météo de Google. Quatre d’entre eux utilisaient des téléphones Pixel, tandis que l’un d’eux utilisait un appareil Samsung non spécifié.

Un peu plus tard, Rahman a mis à jour l’information en disant que le nombre d’utilisateurs avait augmenté à 8. Parmi eux se trouvait un utilisateur d’un Samsung Galaxy A54 qui l’a également vu sur son appareil. Peu de temps après, un utilisateur d’un Galaxy S22 a fait son apparition. Son schéma de couleurs est plus sombre que son prédécesseur, lui donnant un aspect plus élégant.

Ce qui n’a pas changé, c’est la présence de Froggy, la mascotte de l’application. L’amphibien apparaît toujours dans la nouvelle interface de l’application météo de Google, bien que son envergure et son importance aient été réduites avec cette mise à jour.

Il ressort du nombre d’utilisateurs mentionnés par Rahman dans sa fuite que le déploiement est actuellement très limité. On suppose qu’il ne tardera pas à apparaître sur plus de téléphones à travers le monde.



