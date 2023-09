La édition à finition militaire et exclusive du Redmi Note 13 Pro+ que vous ne verrez pas ici : camouflage AAPE même dans la caméra

Si le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ dans son édition tricolore est, honnêtement, l’un des téléphones mobiles les plus beaux de 2023, cette édition spéciale le pousse à un autre niveau. Parce que le Redmi Note 13 Pro+ AAPE édition limitée est sans aucun doute le smartphone que les marines coloniaux d’Alien ou un fan de GorillaZ porteraient. Un art urbain en édition ultra-limitée.

Et il n’est pas seul, car le style urbain emblématique de la marque Aape a également habillé les tout nouveaux Redmi Buds 5 de Xiaomi. Et l’esthétique camouflage ne se limite pas à l’apparence extérieure, elle est même intégrée à l’interface même du téléphone. Vous voulez la version la plus « Badass » du Note 13 Pro+?

Redmi Note 13 Pro+ par Aape de BAPE

Pour ceux qui ne connaissent pas, BAPE ou A Bathing Ape est une marque de vêtements japonaise fondée à Harajuku, Tokyo, Japon, en 1993, spécialisée dans les vêtements urbains pour hommes, femmes et enfants. Appartenant depuis 2011 au groupe I.T., un groupe d’entreprises chinoises, BAPE compte 19 stores au Japon, des succursales à Hong Kong, New York, Londres, Taipei, en Chine et à Bangkok et Singapour. Et c’est l’une des marques de mode urbaine les plus populaires en Asie.

Redmi a l’habitude de s’associer à quelqu’un pour chaque nouvelle série afin d’offrir quelque chose d’unique aux fans. Parfois avec des fabricants automobiles, parfois avec des films ou des héros d’anime pour rendre leurs téléphones et autres appareils excitants. Maintenant, le Redmi Note 13 Pro+ et les écouteurs Redmi Buds 5 ont reçu le style, la peinture et le thème de AAPE, l’une des collections les plus emblématiques de BAPE.

Un téléphone portable habillé de camouflage militaire urbain

L’imprimé de camouflage emblématique de BAPE est peut-être l’élément le plus reconnaissable de la marque, car c’est un motif qui va bien au-delà du streetwear et qui est devenu l’un des motifs les plus emblématiques des deux dernières décennies. Le motif combine la référence évidente au camouflage militaire avec l’abstraction du visage du singe, logo essentiel de BAPE.

Le Redmi Note 13 Pro+ sera habillé dans une édition spéciale avec le design AAPE, mais pas seulement à l’extérieur, mais partout, en commençant par tout le contenu de la boîte dans laquelle il viendra, estampillé et coloré avec cet esprit. L’étui en silicone habituel a été remplacé par un plastique plus dur.

Les Redmi Buds 5 se parent également de camouflage militaire

Le logo en relief 3D de la marque AAPE est visible parmi les motifs dans la partie inférieure du dos. Le cadre métallique du téléphone et même les boutons sont peints, mais il n’est pas seulement disponible dans la couleur verte classique du camouflage, mais aussi dans quatre combinaisons de couleurs au choix. Le téléphone non seulement a reçu un nouveau design et un nouveau thème, mais le logiciel de l’appareil photo a également reçu un cadre AAPE.

Même les tout nouveaux écouteurs Redmi Buds 5 sont passés entre les mains de BAPE dans une édition spéciale AAPE qui sortira avec le téléphone. Combien coûtera cette édition spéciale ? Le Redmi Note 13 Pro+ avec 12 Go de RAM + 256 Go d’espace aura un prix de 2,199 yuans, soit environ 282 euros au taux de change. Les Redmi Buds 5 coûteront 299 yuans, soit environ 39 euros au taux de change.

Cependant, comme c’est souvent le cas avec ces éditions, la seule façon de se les procurer en Occident sera de les importer, car elles sont généralement exclusives au marché chinois.

