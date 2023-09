Elle vient de sortir et déjà en baisse de prix: je l’ai essayée et c’est la tablette bon marché de Xiaomi que j’achèterais

Il y a seulement quelques semaines, j’ai essayé cette tablette et j’ai découvert que c’est un très bon achat pour peu d’argent, même maintenant avec une remise incluse.

Cette tablette Xiaomi me semble un excellent achat pour moins de 200 euros, en partie en raison de la qualité de sa conception.

Il s’est passé seulement quelques semaines depuis que j’ai analysé la Redmi Pad SE et que je t’ai dit que c’est un excellent achat pour ceux qui recherchent une bonne tablette bon marché pour une utilisation quotidienne. Il est nécessaire de parler à nouveau de cette Redmi Pad SE car, bien qu’elle soit récemment mise en vente, vous pouvez déjà l’acheter encore moins cher. Attention, son prix baisse à 169 euros sur Amazon, avec une livraison à domicile en seulement quelques heures si vous êtes abonné à Amazon Prime.

Après l’avoir essayée, cette tablette bon marché de Xiaomi est celle que j’achèterais pour regarder des séries, rechercher des informations sur Google Chrome ou suivre les notes en cours d’anglais. Le prix de vente recommandé de ce modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage est de 199,99 euros, vous économisez donc 30 euros si vous l’achetez maintenant. Une autre boutique qui baisse le prix de la Redmi Pad SE est PcComponentes, où on la trouve à 173,50 euros. Pendant ce temps, sur le site web de Xiaomi, elle reste à 199,99 euros.

Je vous avance que cette Redmi Pad SE se distingue par son design, à la fois pour son confort et sa qualité de construction. De plus, elle est équipée d’un grand écran et d’une haute résolution, d’un processeur Qualcomm, d’un son étonnant et d’une batterie qui nous satisfait largement. Pour un peu plus de 150 euros, c’est un très bon achat, et je vais vous expliquer pourquoi maintenant.

Redmi Pad SE

Redmi Pad SE, une bonne tablette bon marché qui voit déjà son prix baisser

Si vous voulez connaître pleinement cette Redmi Pad SE, nous devons commencer par expliquer son design. Elle est fabriquée en aluminium, ce qui en réalité une tablette très bien construite pour son prix. Elle a une épaisseur de 7,36 millimètres et un poids de 478 grammes, ce qui en réalité un appareil très confortable à utiliser. Nous pouvons l’utiliser pendant des heures et aussi la transporter sans problème dans un sac à dos ou un sac à main, elle tient parfaitement.

Nous laissons son design de côté pour nous concentrer sur son écran, qui est déjà assez grand. Il s’agit d’un écran IPS de 11 pouces, avec une résolution Full HD+ (1920 x 1200 pixels), un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité de 400 nits. Les images qu’il affiche sont d’une qualité correcte, vous pourrez regarder des vidéos YouTube, des films Netflix ou des flux en direct Twitch sans aucun problème. Ce qui surprend vraiment, c’est l’excellente performance des 4 haut-parleurs, avec un son clair et puissant pour lequel il n’est pas nécessaire d’utiliser des écouteurs.

Le Qualcomm Snapdragon 680 est le processeur qui travaille à l’intérieur et, selon notre expérience, il se comporte bien dans une utilisation basique. Cela signifie que vous pouvez utiliser la Redmi Pad SE pour regarder des séries, écouter de la musique, consulter les réseaux sociaux, lire ou prendre des notes. En réalité, ces deux tâches en font l’une des meilleures tablettes pour les étudiants. De plus, vous pourrez l’utiliser pour faire des appels vidéo avec vos camarades de classe, car elle est équipée d’une caméra arrière de 8 MP et d’une caméra frontale de 5 MP.

L’achat est également très judicieux en raison de l’autonomie étendue offerte par sa batterie de 8 000 mAh. Elle tient environ 12 heures de lecture vidéo, vous pouvez donc l’utiliser pendant environ 2-3 jours sans avoir besoin du chargeur. Comme toujours, l’autonomie de la batterie dépendra de votre utilisation, mais vous pouvez être sûr de bénéficier d’une journée complète même si vous êtes très exigeant.

Redmi Pad SE

La Redmi Pad SE est livrée avec MIUI Pad 14 avec Android 13, un système d’exploitation chargé d’applications de Google et d’outils utiles tels que le mode écran partagé, pour utiliser 2 applications en même temps. En conclusion, c’est une tablette économique très complète pour une utilisation basique et qui bénéficie déjà d’une remise de 30 euros malgré son lancement récent. Sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour seulement 169 euros, n’attendez pas qu’elle augmente de prix à nouveau.

