Le OnePlus 9 Pro est un excellent terminal et il coûte maintenant moins de 500 euros sur Amazon

Le OnePlus 9 Pro a une réduction de plus de 400 euros sur Amazon

Entre toutes les offres qu’Amazon propose, il est très courant que nous trouvions de nombreux écouteurs, ordinateurs et autres appareils très demandés tels que les smartphones. Attention, ce ne sont pas seulement les prix des téléphones bas de gamme qui sont réduits, mais vous pouvez également trouver des smartphones de milieu de gamme ou haut de gamme à des prix plus abordables que d’habitude (c’est-à-dire sans aucune réduction). En réalité, dans ce cas, nous avons entre les mains un téléphone de milieu de gamme qui frôle le haut de gamme et qui est maintenant vendu pour moins de 500 euros dans le store mentionné.

Le téléphone en question est le OnePlus 9 Pro, un appareil qui offre plus que de bonnes performances et qui, en général, est généralement vendu au prix de 899 euros sur Amazon, bien qu’il soit également disponible dans d’autres stores comme MediaMarkt. De plus, il est possible que dans ce dernier établissement, il soit habituellement moins cher, mais il est également vrai que sur Amazon, il a maintenant un prix plus attractif grâce à sa réduction de 45%.

Le OnePlus 9 Pro a une réduction de 45% sur Amazon

Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à savoir que ce téléphone est généralement vendu 899 euros et qu’il bénéficie maintenant d’une réduction de 45%, nous pouvons affirmer que sa réduction est d’environ 403 euros. Donc, ce OnePlus 9 Pro peut être à vous pour le prix de 495,60 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous présentons dans cet article. Si vous décidez finalement d’acheter ce téléphone dans le store mentionné, sachez que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez profiter de la livraison gratuite et rapide, bien que si vous le commandez maintenant, vous le recevrez au plus tard le 26 septembre..

Ce OnePlus 9 Pro est un excellent téléphone, sur Amazon il a une note de 4,4 étoiles, et il dispose d’un écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ de 3216 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et Display P3. De plus, il convient de mentionner que ce téléphone offre des options de sensibilité tactile élevée, de ton confortable, de lissage des graphiques en mouvement et de résolution vidéo ultra haute. Au-delà de cela, n’oubliez pas que ce modèle est celui avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

À l’intérieur, en réalité, vous trouverez un processeur Snapdragon 888. Par ailleurs, nous trouvons une batterie de 4 500 mAh qui peut nous offrir jusqu’à 20 heures d’autonomie, 5 heures d’utilisation de l’écran qui se réduisent à trois heures et demie en mode haute performance. Il dispose également d’une charge rapide et celle-ci peut compléter 50% de la batterie de cet appareil en environ 10 minutes et 100% en une demi-heure. Un autre aspect important de ce smartphone est son système de caméras.

Il a une caméra arrière avec quatre objectifs, un capteur principal Sony IMX789 1/1,43″ de 48 MP, un objectif grand angle Sony IMX766 1/1,56″ de 50 MP, une lentille f/1.8 de 23 mm, un OIS+EIS, un téléobjectif de 8 MP, f/2.4 et un capteur monochrome de 2 MP. De plus, il peut enregistrer des vidéos en 8K et dispose de modes de prise de vue tels que le mode paysage nocturne, super macro, UltraShot HDR, détection de scène, mode Pro, Tilt-shift, vidéo super stable, vidéo nocturne et vidéo portrait. Dans sa caméra frontale, nous pouvons trouver un capteur Sony IMX471 de 16 MP.

Avant de terminer, nous pouvons parler de sa connectivité, qui comprend la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, le NFC pour les paiements sans contact, le GPS, le Glonass et le Galileo comme technologies de géopositionnement et l’USB-C 3.1. En plus de ce qui a déjà été dit, il dispose également d’un capteur d’empreintes sous l’écran, d’un déverrouillage facial 2D, de haut-parleurs stéréo et d’un son surround Dolby Atmos. Cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que le OnePlus 9 Pro peut être à vous pour le prix de 495,60 euros sur Amazon avec cette offre.

