TikTok et Google s’associent pour commencer à afficher les résultats de recherche sur le réseau social

Google et TikTok collaboreront pour permettre aux utilisateurs du réseau social de faire des recherches sans quitter l’application.

TikTok et Google : voici comment fonctionnera la collaboration entre le réseau social et le géant des moteurs de recherche sur Internet

TikTok est le réseau social du moment et intégrera désormais les recherches de Google. La plateforme de vidéos courtes continue d’attirer de plus en plus d’adeptes. Le rythme a ralenti, mais peu de réseaux sociaux ont connu la croissance qu’a connue TikTok ces dernières années. Il n’y a pas de clé indiquant la raison de son succès, bien que la raison puisse être l’innovation avec des ajouts utiles pour les utilisateurs.

Effectuer des recherches sur Google depuis TikTok sera possible. Bien que cette nouvelle puisse sembler étrange, ce n’est pas la première fois que le réseau social asiatique s’engage dans l’intégration de services qui n’ont rien à voir avec les contenus publiés. Il y a à peine un mois, des fuites ont révélé que Wikipédia était dans le viseur de TikTok et son intégration semblait imminente.

TikTok et Google se donnent la main : des recherches à l’intérieur du réseau social de vidéos

L’utilisateur Radu Oncescu a publié sur X, anciennement Twitter, une capture d’écran montrant cette nouvelle intégration dans TikTok. Dans le fil du réseau social appartenant à Elon Musk, on peut voir deux photos. La première montre l’écran de recherche de TikTok et une section permettant d’effectuer la recherche sur Google, tandis que la deuxième image est un avertissement du réseau social indiquant qu’il ne garantit pas les résultats qui apparaissent sur Google.

Les fuites indiquent que la collaboration entre TikTok et Google est imminente. Les informations provenant de 9To5Google indiquent qu’il ne reste pas beaucoup de temps avant que cette nouvelle façon de faire des recherches ne soit disponible dans TikTok. Cependant, tout ne sera peut-être pas positif en raison des différents problèmes auxquels Google est confronté en raison de sa domination du marché par rapport aux autres entreprises.

