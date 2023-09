Voici les prochains jeux que laisseront PlayStation Plus Extra et Premium en octobre 2023

En octobre, 16 jeux quitteront le service d’abonnement de Sony.

Voici les 16 jeux qui arriveront à PS Plus Extra et Premium

Il n’y a pas longtemps, Sony a confirmé les jeux qui arriveraient sur PlayStation Plus en septembre, à la fois dans les modalités Essential et Extra et Premium. Maintenant, ces propositions sont déjà disponibles dans le catalogue du service d’abonnement PlayStation, qui vient d’augmenter son prix dans les plans annuels, ce qui a irrité la majorité des abonnés. D’un autre côté, nous supposons qu’on annoncera bientôt les dates auxquelles les titres seront ajoutés au service en octobre, mais en attendant, nous pouvons révéler les jeux vidéo qui quitteront le service le mois prochain.

Pour être précis, nous vous proposons l’identité des jeux qui quitteront PS Plus Extra et Premium en octobre, car les jeux Essential quittent toujours le service quand ceux du mois suivant arrivent (si vous les demandez avant, ces jeux seront à vous tant que vous avez un abonnement actif à PS Plus).

Voici tous les jeux qui quitteront PS Plus Extra et Premium en octobre

Le mois prochain, exactement 16 jeux quitteront PS Plus Extra et Premium. Pour être précis, tous ces jeux quitteront le service le 17 octobre, vous avez donc encore le temps d’essayer l’un de ces titres, au cas où ils pourraient vous intéresser et décider de les acheter sur le PS Store. Cela dit, voyons quel sont les jeux qui quitteront les deux modalités mentionnées du célèbre service Sony en octobre :

Astebreed

Clouds & Sheep 2

Far Cry 4

Far Cry 5

GAL*GUNVOLT BURST

Goosebumps: The Game

INSIDE

LIMBO

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

The Crew

The Medium

The Quarry

TorqueL

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Avec toutes ces informations détaillées, il ne nous reste plus qu’à attendre pour connaître les jeux qui arriveront à PS Plus Extra et Premium en octobre 2023, bien que les titres qui seront ajoutés au catalogue de propositions de PS Plus Essential seront révélés en premier.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :