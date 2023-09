Voici le smartphone pliable le moins cher du marché : il ne coûte que 700 euros.

Le Tecno Phantom V Flip 5G dispose d’un écran circulaire extérieur de 1,32 pouces, d’un écran intérieur flexible de 6,9 pouces, d’un appareil photo principal de 64 MP et d’une batterie de 4 000 mAh qui se recharge à 45W.

Le Tecno Phantom V Flip 5G dans ses deux couleurs disponibles : noir et violet

Sans aucun doute, 2023 va être l’année de la consécration des smartphones pliables, car cette année, un bon nombre de fabricants ont présenté leurs alternatives aux Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Fold5, parmi lesquels nous devons mettre en évidence le HONOR Magic V2, le OPPO Find N3 Flip et les Motorola RAZR 40 et RAZR 40 Ultra.

Eh bien, un autre fabricant qui a lancé son propre smartphone pliable façon clap est la marque chinoise Tecno, qui vient de présenter le Tecno Phantom V Flip 5G, un appareil qui est déjà, officiellement, le smartphone pliable le moins cher que vous pouvez acheter en Europe, car il ne coûte que 700 euros.

Tecno Phantom V Flip 5G : toutes les informations

En termes de dimensions, le Tecno Phantom V Flip 5G mesure 88,77 x 74,05 x 14,95 millimètres lorsqu’il est plié et 171,72 x 74,05 x 6,95 millimètres lorsqu’il est déplié.

Un des aspects les plus frappants du Tecno Phantom V Flip 5G est son design particulier, car ce smartphone pliable façon clap dispose d’un écran extérieur de forme circulaire baptisé « Le Planète » qui est entouré d’un double module de caméras simulant une ceinture d’astéroïdes. De plus, l’arrière de ce smartphone est fabriqué avec un similicuir litchi qui lui confère un aspect vraiment premium.

En termes de spécifications, le Tecno Phantom V Flip 5G est équipé d’un écran AMOLED externe de 1,36 pouces avec une résolution de 466 x 466 pixels et d’un écran intérieur pliable LTPO AMOLED de 6,9 pouces avec une résolution Full HD+ de 1080 x 2460 pixels), avec un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz, avec une luminosité maximale de 1 000 nits et avec un rapport d’aspect de 20,5:9.

Sous le capot de ce nouveau smartphone pliable se trouve le processeur MediaTek Dimensity 8050 5G, une puce à huit cœurs, dont quatre sont des cœurs Cortex-A78 haute puissance et les quatre autres sont des cœurs Cortex-A55 à faible consommation, qui est accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

En ce qui concerne la photographie, le Tecno Phantom V Flip 5G dispose d’un double module de caméras arrière composé d’un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture focale de f/1,7 et des pixels de 1,6 μm (4 en 1) et d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, ainsi que d’un appareil photo selfie de 32 mégapixels avec autofocus et double flash. De plus, cet appareil est le premier sur le marché à disposer d’une torche à l’avant pour éclairer les selfies.

Ce nouvel appareil pliable de Tecno ne manque pas non plus d’autonomie, car il est équipé d’une grande batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 45W qui permet de recharger jusqu’à 33 % en moins de 10 minutes.

En ce qui concerne la connectivité et les logiciels, le Tecno Phantom V Flip 5G dispose de la 5G, du Wi-Fi 802.11ax et du Bluetooth 5.3 et est livré avec Android 13 fonctionnant sous la dernière version de la surcouche de personnalisation de la marque chinoise, HiOS 13.5.

Tecno Phantom V Flip 5G : disponibilité et prix

Le Tecno Phantom V Flip 5G sera bientôt disponible en vente dans deux couleurs : noir et violet, pour un prix de 700 euros, un coût vraiment compétitif qui pourrait en faire l’un des best-sellers de l’année en Europe.

