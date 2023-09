X (avant Twitter) est sur le point de supprimer une autre de ses fonctions

Twitter, maintenant X, supprimera l’une de ses fonctionnalités les plus utiles dans les prochaines semaines.

Elon Musk supprimera l’une des fonctionnalités les plus utilisées par les utilisateurs de X

X, anciennement Twitter, supprimera l’une de ses fonctions les plus utiles. Le réseau social du magnat sud-africain Elon Musk a connu une série de changements depuis son arrivée au pouvoir. Aucune de ces modifications n’a apporté plus de valeur au réseau social et, en réalité, les plaintes des utilisateurs sont de plus en plus nombreuses.

Les cercles de Twitter, maintenant X, disparaîtront dans les prochaines semaines. Comme le rapporte Engaget, les plans d’Elon Musk sont clairs et cette fonctionnalité qui permettait de publier des messages à un petit groupe de personnes cessera de fonctionner pour tous les utilisateurs à une certaine date.

X perdra l’une des meilleures fonctionnalités de Twitter

Le 31 octobre est la date à laquelle les cercles disparaîtront de X. Cette fonctionnalité a eu une vie très courte. Twitter a intégré cette caractéristique en août 2022, en copiant clairement ce qu’Instagram avait mis en place pour pouvoir publier des histoires uniquement pour un groupe restreint de personnes.

Quelles sont les raisons pour lesquelles X supprime cette fonctionnalité? Il n’y a pas de raison claire à ce sujet, bien que ce qui a été commenté est que la nouveauté n’a pas fonctionné comme l’entreprise l’espérait. Bien qu’un grand nombre d’utilisateurs l’aient commencée à l’utiliser, elle a été reléguée au second plan en quelques semaines, ce qui constitue une défaite pour l’équipe de développement de Twitter.

Les cercles de Twitter, maintenant X, comme un danger pour la sécurité. En avril 2023, cette fonctionnalité a connu une erreur qui permettait aux personnes qui ne faisaient pas partie des cercles de Twitter de voir les messages publiés en eux. Cette erreur de sécurité a été un énorme problème pour l’entreprise et a été l’un des premiers problèmes auxquels Elon Musk a dû faire face en tant que propriétaire du réseau social.

Quel est l’avenir de Twitter maintenant qu’il est X? Rien n’est clair, bien qu’en tenant compte du chemin qu’a pris le réseau social depuis que le fondateur de Tesla a pris le pouvoir, il est prévisible que X ait seulement quelques mois de plus à vivre. Le lancement de Twitter Blue n’a pas aidé à sa stabilisation et, bien sûr, les changements les plus récents en matière de confidentialité ne l’ont pas non plus aidé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :