Nouvelle famille Redmi Note 13 : voici tout ce que Xiaomi nous a présenté et les principales différences entre les trois nouveaux modèles

Comme nous vous l’avons déjà dit hier, Xiaomi nous a présenté sa nouvelle famille Redmi Note 13 au complet, une série composée du Redmi Note 13 Pro+, du Redmi Note 13 Pro et du Redmi Note 13 5G et qui vise à conquérir une gamme moyenne déjà très peuplée avec des prix très compétitifs et des spécifications réellement haut de gamme.

C’est pourquoi dans ce post, nous allons vous présenter les principales différences entre eux, car même s’ils ne sont pas encore disponibles sur le marché mondial, tout indique qu’ils arriveront dans quelques mois, nous devons donc être prêts à savoir quelle option convient le mieux à nos besoins.

Jusqu’à 16 Go de RAM, des processeurs puissants à des prix très abordables et une charge rapide jusqu’à 120 W

Il va sans dire que le nouveau Redmi Note 13 Pro+ est le meilleur téléphone parmi tous ceux qui ont été lancés hier, mais une chose intéressante est de souligner que c’est le seul à avoir un design très différent de celui de ses frères, car nous pouvons même l’acheter avec une finition en similicuir.

De plus, un autre détail que nous aimons beaucoup est que cet appareil possède un écran légèrement incurvé et un corps beaucoup plus ergonomique par rapport au Redmi Note 13 Pro et Note 13, qui présentent toujours des bords plats ainsi qu’un panneau avant classique dans lequel l’utilisation de l’espace par rapport au corps a été soigneusement travaillée, ce qui est assez rare sur des téléphones de ces prix.

Cela dit, la véritable différence se trouve principalement au niveau du matériel, même si, à vrai dire, les écrans des trois sont assez similaires. Ils intègrent tous des écrans AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, cependant, les modèles Pro+ et Pro sont équipés d’une résolution allant jusqu’à 1,5K avec une luminosité allant jusqu’à 1800 nits, tandis que la version standard se limite à Full HD+ et une luminosité maximale de 1000 nits.

Cela dit, la véritable mise à niveau se situe principalement au niveau du processeur, car les trois appareils présentent différents chipsets: le MediaTek Dimensity 7200 Ultra pour le Redmi Note 13 Pro+, le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 pour le Note 13 Pro et le MediaTek 6080 pour le Note 13. Ils seront accompagnés de versions allant jusqu’à 16 Go de RAM pour les modèles Pro par rapport aux 12 Go de la version standard, jusqu’à 512 Go de stockage et des batteries allant jusqu’à 5100 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 120 W.

Enfin, il y a aussi quelques détails que nous aimerions souligner. Le premier est que le Redmi Note 13 Pro+ est l’un des rares téléphones de milieu de gamme à offrir une résistance à l’eau et à la poussière IP68, et le deuxième concerne ses caméras, car même si les modèles Pro partagent les mêmes capteurs, le Redmi Note 13 est assez limité à cet égard:

Caméras du Redmi Note 13 Pro+ et du Redmi Note 13 Pro:

Capteur principal de 200 MP avec une ouverture f/1.7 et OIS

Ultra grand angle de 8 MP avec une ouverture f/2.2

Capteur macro de 2 MP avec une ouverture f/2.4

Caméra selfie de 16 MP avec une ouverture f/2.2

Caméras du Redmi Note 13 5G:

Capteur principal de 108 MP avec une ouverture f/1.7

Capteur de profondeur de 2 MP

Caméra selfie de 16 MP avec une ouverture f/2.2

Les prix détermineront lequel est le plus recommandé dans chaque cas

À ce stade, nous devons préciser que les informations que nous avons sont toutes les prix en conversion par rapport à ce qui a été présenté en Chine, il est donc très probable qu’une fois qu’ils seront disponibles à l’achat en France, ces coûts augmentent considérablement, car sinon, cela serait vraiment fou.

Dans ce cas, vous devez savoir que ces appareils commencent dans leurs versions les plus basiques aux prix suivants:

Redmi Note 13 Pro+ avec 12 Go de RAM / 256 Go de stockage: 1 999 yuans, soit environ 257 euros

1 999 yuans, soit environ 257 euros Redmi Note 13 Pro avec 8 Go de RAM / 128 Go de stockage : 1 399 yuans, soit environ 180 euros

: 1 399 yuans, soit environ 180 euros Redmi Note 13 5G avec 6 Go de RAM / 128 Go de stockage: 1 099 yuans, soit environ 142 euros

Vous pouvez voir qu’il y a quelques euros de différence entre eux et, comme c’est généralement le cas historiquement, le Redmi Note 13 Pro est le plus équilibré en termes de performances et de coût total. Sans aucun doute, tous les modèles présentés nous semblent vraiment recommandables dans chacune de leurs gammes de prix, mais vous devez évaluer dans votre cas personnel ce dont vous avez besoin et quel est votre budget pour y investir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :