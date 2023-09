Samsung Galaxy Tab S9 FE et Tab S9+ FE : images et caractéristiques révélées des nouvelles tablettes économiques de Samsung

Des images marketing des nouvelles tablettes bon marché de Samsung ont fuité, nous permettant de les examiner en détail.

Image officielle de la Samsung Galaxy Tab S9 FE+.

Les Samsung Galaxy Tab S9 FE et S9 FE+ sont plus proches. Si il y a quelques jours le prix des tablettes les moins chères du fabricant coréen était dévoilé, qui venaient s’ajouter à la famille des grands frères présentés le mois dernier, nous avons aujourd’hui une autre fuite plus juteuse qui nous confirme qu’il s’agit de deux appareils intéressants.

Comme l’indique Winfuture, des images officielles des nouveaux modèles Fan Edition de Samsung ont fuité. Elles nous permettent de voir presque entièrement les deux appareils, qui présentent un design soigné (comme il se doit) et nous donnent une meilleure idée de ce qui arrivera bientôt sur les marchés.

Voici les images officielles de la Galaxy Tab S9 FE et S9+ FE

Comme on peut le voir dans la galerie d’images qui illustre cet article, les configurations des caméras seront différentes pour les deux variantes. La Galaxy Tab S9 FE aura un seul capteur arrière, tandis que la Galaxy Tab S9 FE+ en aura deux.

De plus, et comme on peut le deviner grâce à la nomenclature des appareils, il y aura deux tailles d’écran différentes: 10,9 pouces pour le modèle S9 FE et 12,4 pouces pour la version Plus, selon les informations de ce média. Il semble que les deux variantes auront le stylet S Pen de série, un ajout à prendre en compte.

D’autre part, il semble que les deux tablettes partageront le processeur Exynos 1380 qui a déjà été vu sur les Samsung Galaxy A54. Nous savons donc qu’il s’agit d’un processeur octa-core destiné à la gamme moyenne et offrant de bonnes performances. Cependant, le fait qu’il s’agisse d’une puce propre à Samsung peut ne pas inspirer beaucoup de confiance en raison de son efficacité énergétique perfectible, mais il est clair que des économies doivent être réalisées quelque part pour lancer des tablettes bon marché.

Par ailleurs, nous rappelons que la Galaxy Tab S9 FE et la S9+ FE auront des prix à partir de 529 € pour leur version de base.

