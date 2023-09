Les premiers tests de résistance démontrent que l’iPhone 15 Pro est moins résistant que l’iPhone 14 Pro.

Le célèbre YouTuber Sam Kohl de la chaîne AppleTrack a réalisé des tests de chute avec l’iPhone 15 Pro et son prédécesseur qui démontrent que le nouvel iPhone n’est pas aussi résistant que le précédent.

Le nouvel iPhone 15 Pro en couleur bleue

Le 12 septembre dernier, Apple a présenté sa nouvelle gamme de flagships pour 2023, qui est une fois de plus composée de quatre modèles: les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, et dès aujourd’hui, ces quatre terminaux sont disponibles à l’achat sur le site web de la société Cupertino et auprès de distributeurs agréés tels qu’Amazon.

Cependant, certains modèles d’iPhone 15 ont déjà été livrés à certains créateurs de contenu au cours des dernières semaines, et précisément l’un d’entre eux a effectué les premiers tests de résistance de l’iPhone 15 Pro, qui démontrent que celui-ci est moins résistant que son prédécesseur, l’iPhone 14 Pro.

L’acier inoxydable est plus résistant que le titane

Le célèbre YouTuber Sam Kohl, créateur de la chaîne AppleTrack, a récemment publié une vidéo dans laquelle il soumet les iPhone 15 Pro et iPhone 14 Pro à une série de tests de chute qui démontrent que le nouvel iPhone est moins résistant que son prédécesseur.

Ainsi, dans cette vidéo, que nous vous laissons ci-dessus, vous pouvez observer que tandis que les côtés plats de l’iPhone 14 Pro ont absorbé une grande partie de l’impact de la chute, les bords arrondis en titane de l’iPhone 15 Pro ont entraîné l’impact jusqu’aux vitres avant et arrière, créant des fissures en forme de toile d’araignée sur les deux verres.

De même, lors des tests mentionnés, l’iPhone 14 Pro est resté dans des conditions presque parfaites jusqu’à la fin, tandis que le verre du 15 Pro a commencé à se briser environ à mi-chemin et des fissures en forme de toile d’araignée sont apparues plus tôt aux coins.

L’explication de la plus grande résistance de l’iPhone 14 Pro par rapport au 15 Pro est que le premier est fabriqué en acier inoxydable, un matériau qui amortit mieux les chocs car il se plie sous tension, tandis que le second est fabriqué en titane, un matériau plus rigide qui disperserait les dommages vers d’autres parties de l’appareil lors d’un impact.

