Assassin’s Creed Nexus VR a déjà révélé sa date de sortie sur Meta Quest.

La tant attendue expérience de réalité virtuelle de la saga phare d’Ubisoft arrivera le mois prochain sur les lunettes VR de Meta Quest.

Assassin’s Creed Nexus VR arrivera sur Meta Quest en novembre

Comme nous l’avons indiqué dans l’article de l’annonce de The Division 3, Ubisoft est actuellement très concentré sur sa saga phare, Assassin’s Creed, bien qu’il ait plusieurs jeux en préparation. Par exemple, en octobre, Assassin’s Creed Mirage sortira sur consoles et PC, un titre qui sera également lancé plus tard sur le nouveau iPhone 15 Pro aux côtés d’autres grands jeux vidéo, et il y a aussi un jeu mobile en préparation, appelé Assassin’s Creed Jade, entre autres. Exactement, ce ne sont que deux exemples, car la société française a plusieurs titres en développement.

Une de ces nouvelles propositions de la franchise des assassins est Assassin’s Creed Nexus VR, un jeu développé pour la réalité virtuelle de Meta Quest. En réalité, c’est de ce jeu dont nous venons vous parler dans ce post, car une nouvelle bande-annonce a révélé sa date de sortie sur les appareils VR de Meta.

Assassin’s Creed Nexus VR arrivera en novembre sur les lunettes de réalité virtuelle Meta Quest

Eh bien, l’expérience de réalité virtuelle tant attendue a désormais une date de sortie confirmée grâce à la bande-annonce de gameplay que vous pouvez voir juste au-dessus de ces lignes. Par conséquent, Assassin’s Creed Nexus VR arrivera le 16 novembre sur Meta Quest 2, Meta Quest Pro et Meta Quest 3. Dans cette nouvelle bande-annonce, nous pouvons à nouveau voir comment les mécanismes typiques de la saga sont adaptés à la réalité virtuelle, et elle met en vedette les trois protagonistes jouables : Ezio Auditore, Connor Kenway et Kassandra, chacun dans sa propre époque.

De plus, Ubisoft a également révélé que le jeu sera disponible le 16 novembre prochain au prix de 39,99 euros. D’autre part, rappelez-vous que cet Assassin’s Creed Nexus VR est exclusif aux appareils VR de Meta Quest, il ne semble donc pas y avoir de projets pour le porter sur des lunettes de réalité virtuelle comme le PlayStation VR2 de la PS5.

Pour ceux qui ne le savaient pas, bien que cette proposition ait été annoncée en 2021, ce n’est qu’en juin 2023 qu’elle a été officiellement présentée sous le nom d’Assassin’s Creed Nexus VR. Maintenant, nous pouvons déjà voir une nouvelle bande-annonce du jeu et savoir qu’il sortira sur Meta Quest 2, Meta Quest Pro et Meta Quest 3 le 16 novembre prochain.

