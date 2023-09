Ubisoft annonce officiellement The Division 3 : ce sera le prochain projet de Massive après Star Wars Outlaws

Par le biais d’un communiqué de presse, Ubisoft a confirmé que The Division 3 est officiel et que la saga sera produite par Julian Gerighty.

Ubisoft annonce The Division 3

Pour personne dans l’industrie, il n’est un secret qu’Ubisoft s’est récemment montré particulièrement intéressé à se concentrer sur sa franchise la plus reconnue et la plus réussie, Assassin’s Creed. En réalité, à ce jour, il y a tellement de jeux de la franchise en développement qu’il est difficile de s’en souvenir, bien que si notre mémoire est bonne, nous dirions qu’il y a au minimum 11 titres de la célèbre série, y compris leur proposition pour mobiles, Assassin’s Creed Jade. Pour l’instant, le plus proche est Assassin’s Creed Mirage, qui sortira en octobre.

Cependant, Ubisoft ne travaille pas seulement sur sa franchise phare, certains de ses studios se concentrent sur d’autres projets prometteurs. Par exemple, Massive Entertainment développe Star Wars Outlaws, le jeu en monde ouvert extrêmement attendu d’une des licences les plus reconnues mondialement dans tous les domaines. Cependant, ce n’est pas tout ce que prépare Massive, car hier après-midi, nous avons appris que le studio travaillera également sur The Division 3.

La saga The Division reviendra avec son troisième volet sous la tutelle d’Ubisoft et Massive

Julian Gerighty a été nommé producteur exécutif de la marque Tom Clancy’s The Division. Julian supervisera tous les jeux et produits, y compris Tom Clancy’s The Division 3, dirigé par Massive Entertainment qui est en train de constituer une équipe pour le jeu. ???? https://t.co/e8icWFKhcd pic.twitter.com/BadrtuFiEe — Massive Entertainment – A Ubisoft Studio ???? (@UbiMassive) 21 septembre 2023

Malgré l’absence de fanfare (ce qui n’a pas plu à la communauté de joueurs), Ubisoft a déjà confirmé, par le biais d’un communiqué de presse publié sur son blog officiel, l’existence de The Division 3, un projet sur lequel Massive Entertainment semble déjà travailler. Le studio est actuellement en train de développer le tant attendu Star Wars Outlaws, donc tout porte à croire que le troisième opus de The Division serait le prochain projet du studio. De plus, on a annoncé que ce troisième volet de la série, et la série en général à partir de maintenant, aura Julian Gerighty comme producteur exécutif.

Si vous ne connaissez pas Julian Gerighty, il convient de mentionner que c’est un membre clé d’Ubisoft et, plus précisément, de la franchise The Division, ayant occupé les postes de directeur adjoint sur The Division et de directeur créatif sur The Division 2. Actuellement, Gerighty est le directeur créatif du nouveau jeu Star Wars déjà mentionné, il prendra donc le poste de producteur exécutif de la franchise The Division lors de son lancement. Cependant, la société prévoit déjà la troisième itération de son jeu de tir et constitue une équipe au sein du studio pour s’occuper du jeu mentionné.

Actuellement, aucune autre information n’est disponible sur The Division 3, et il semble que nous devrons attendre longtemps pour recevoir de nouveaux détails. Cependant, on a affirmé qu’ils prévoient de maintenir The Division 2 en vie jusqu’à l’arrivée de son troisième volet, et que Gerighty travaillera également sur les deux projets supplémentaires confirmés pour cette franchise : The Division Heartland et le jeu mobile The Division Resurgence.



