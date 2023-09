90 Hz, Helio G99 et une immense batterie : pour seulement 130 euros, ce Xiaomi est brutal

Le protagoniste de cette offre a exactement ce dont vous avez besoin, pour 130 euros il n’y a pas de rival.

Le POCO M5 et ses différentes couleurs.

Un des smartphones Xiaomi les plus attrayants de la gamme moyenne est en promotion sur Amazon. Vous pouvez obtenir le POCO M5 pour seulement 130 euros, un prix très tentant pour un bon smartphone avec lequel vous profiterez chaque jour. Il s’agit du modèle global, accompagné d’une intéressante mémoire RAM de 4 Go et d’un stockage de 128 Go.

Notre protagoniste est sorti il n’y a pas si longtemps à plus de 200 euros, grâce à cette offre il est à votre portée. En réalité, si vous vouliez l’acheter dans sa boutique officielle, vous devriez payer un prix non tentant de 209 euros. Vous n’avez qu’à réfléchir, le POCO M5 répond à tous les critères, voici ce que vous devez savoir à son sujet.

Tout ce que vous obtenez avec le smartphone Xiaomi

MediaTek Helio G99

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran IPS de 6,58 pouces, résolution Full HD+ et 90 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

La première chose qui attirera votre attention est son design, l’arrière coloré du terminal chinois ne laisse personne indifférent. Pas plus que son écran, de qualité et avec une diagonale de 6,58 pouces. Ce sera un excellent endroit pour profiter des jeux, des séries, des films et de tout autre contenu qui vous vient à l’esprit.

À l’intérieur se trouve le Helio G99, un bon processeur que nous avons testé à de nombreuses reprises. Ces applications que vous utilisez au quotidien fonctionneront parfaitement, vous n’aurez rien à craindre. Comme nous l’avons indiqué, vous ne prenez pas le modèle de base, vous bénéficierez de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage plus que intéressants.

Ne pensez pas que parce qu’il est bon marché, il prend de mauvaises photos, ce POCO est équipé d’une triple caméra arrière plus que décente. Nous avons un capteur principal de 50 mégapixels, une caméra de 2 mégapixels pour le mode portrait et un capteur macro qui vous permettra de vous rapprocher au maximum de vos objectifs.

Si vous recherchez un smartphone bon marché avec lequel vous pourrez profiter chaque jour sans complications, ce POCO est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire. Il rivalise avec les meilleurs de sa gamme de prix, pour seulement 130 euros c’est tout simplement génial. Mais attention, les offres d’Amazon ne sont disponibles que pour une durée limitée et ce prix exceptionnel pourrait disparaître à tout moment.

