Savoir si l’iPhone 15 que vous avez acheté est faux sera beaucoup plus facile grâce à cette nouveauté.

Tu téléphone est-il authentique ? Une simple lumière ultraviolette suffit pour le savoir.

Les iPhone 15 auront un saut remarquable en termes de certification d’authenticité

La fraude dans la vente d’iPhone a toujours été très répandue sur le marché des smartphones. Le téléphone d’Apple est l’une des marques les plus recherchées, ce qui fait que de nombreux escrocs en profitent. Cependant, l’iPhone 15 disposera d’une méthode particulièrement efficace pour déterminer si le téléphone que vous venez d’acheter est authentique ou non.

Le marché des iPhones contrefaits

Il existe une multitude de commerces qui vendent des téléphones d’occasion, mais ce ne sont pas toujours une option fiable si vous recherchez un téléphone aux performances premium. En plus de comprendre l’importance des téléphones remis à neuf ou reconditionnés, il est également important de connaître les mécanismes d’authenticité des téléphones les plus précieux. Ainsi, par exemple, vous pouvez découvrir que l’iPhone 15 que vous avez acheté a été fabriqué par Apple:

Les boîtes du nouvel iPhone 15 sont équipées d’un système de sécurité qui affiche des hologrammes sous une lumière UV. Il s’agit d’une mesure introduite par Apple pour reconnaître les véritables boîtes et empêcher les escroqueries pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) 21 septembre 2023

Grâce à un certificat invisible que vous pouvez seulement trouver en utilisant une lampe de poche UV, vous pourrez vérifier sur la boîte de votre iPhone 15 que le smartphone que vous achetez est authentique et non une contrefaçon, qui inonde le marché avec des prix bien inférieurs à la normale. En réalité, l’une des raisons de se méfier des prix trop bas sur un iPhone, surtout s’il est vendu par un particulier, est qu’il pourrait s’agir d’un téléphone faux, ou pire, volé.

Les meilleurs iPhone jamais créés

Cela peut sembler un peu répétitif à chaque fois qu’un nouveau modèle d’iPhone est lancé, car naturellement, chaque nouveau modèle sera toujours meilleur que le précédent. Cependant, l’iPhone 15, et surtout, l’iPhone 15 Pro et sa version Max, ont des caractéristiques des plus haut de gamme, en plus de prendre en charge les jeux vidéo AAA tels que Death Stranding ou Assassin’s Creed Mirage, bien qu’ils ne soient pas encore disponibles.

Compte tenu des puissantes caractéristiques et de l’attrait des iPhone 15 sur le marché noir, il ne fait aucun doute que les rues seront remplies de contrefaçons (bien que les versions personnalisées de luxe avec de l’argent et des cristaux Swarovski n’entrent pas ici). Pour cette raison, n’hésitez pas à vous allier à la lumière ultraviolette pour vous assurer, grâce au certificat invisible d’Apple, que le téléphone que vous achetez est entièrement authentique.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :