Microsoft alerte des dangers de dépendre excessivement de l’IA

Microsoft a lancé un avertissement clair sur l’importance que nous accordons à l’IA.

L’importance de l’IA dans nos vies commence à prendre de l’ampleur

Les intelligences artificielles seront sur toutes les lèvres dans les années à venir, il n’y a aucun doute là-dessus. Nous avons commencé avec la peur des emplois qui vont disparaître, mais la situation a considérablement évolué jusqu’à aujourd’hui, où de plus en plus de personnes l’incorporent dans leur quotidien comme une sorte d’assistant virtuel qui leur permet de faciliter les tâches ennuyeuses de leur travail ou de gérer des problèmes qui sont très éloignés de nos besoins.

C’est pourquoi des IA comme Bing, GPT-4 ou Bard ont trouvé leur place essentielle dans notre vie, mais Microsoft veut nous avertir que nous ne devrions pas nous y habituer. Surtout pour ne pas devenir dépendants de quelque chose qui peut échouer et nous donner des informations erronées.

L’avertissement de Microsoft

Microsoft investit massivement dans l’IA depuis plus d’un an afin de réaliser des progrès significatifs sur le marché et dans ses produits. Ainsi, ils ont voulu lancer une série de messages pour clarifier la nature du produit qu’ils sont en train de développer. Surtout maintenant, alors qu’ils vont lancer Copilot, un assistant virtuel qui rendra notre vie plus facile dans les outils de productivité de l’entreprise tels que Word ou Excel. Selon Sarah Bird, la responsable de la technologie IA chez Microsoft :

Appeler le produit Copilot est vraiment intentionnel. Il est très bon pour travailler avec vous, mais il ne va pas vous remplacer.

Selon The Verge, différents usages ont été présentés lors de la présentation de Copilot, notamment la rédaction d’un brouillon de courrier électronique sous la supervision des utilisateurs. Bird l’a expliqué de nouveau :

Nous voulons nous assurer que les personnes vérifient réellement le contenu de ces e-mails pour voir s’il correspond à ce qu’ils veulent dire. L’expérience utilisateur est essentielle pour aider à réduire la surconfiance dans le système. Ce qu’ils utilisent est un outil, il ne sert pas à tout faire tout seul.

Microsoft tient à préciser que Copilot, comme toute IA, est susceptible de diffuser des désinformations ou de se tromper, ce qui est normal à ce stade de développement de l’IA. À l’avenir, il est tout à fait possible que cela change et que les IA soient dotées d’un certain esprit critique leur permettant de discerner ce qui est correct de ce qui ne l’est pas. Cependant, pour l’instant, ce sont simplement des assistants qui nous facilitent la vie, mais ils ne peuvent en aucun cas remplacer nos efforts professionnels.

Cela donne l’impression d’être une réduction des attentes par rapport à ce qui était promis au départ en matière d’IA. Il y a six mois environ, il semblait que l’IA allait mettre fin à tout ce que nous connaissions jusqu’à présent. Cependant, avec le temps, ces attentes se sont réduites à des questions plus modestes d’assistance aux humains dans leurs tâches les plus répétitives. Du moins pour le moment, peut-être que si les technologies de l’IA continuent à se perfectionner, ces attentes seront satisfaites à l’avenir, mais tout porte à croire qu’il reste encore un long chemin à parcourir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :