Utiliser votre nouvel iPhone 15 Pro sans étui pourrait le faire changer de couleur, selon Apple.

Le cadre en titane des iPhone 15 Pro et Pro Max est très sujet aux taches et à la décoloration dues aux empreintes digitales des utilisateurs, du moins s’ils sont utilisés sans étui.

Image de l’iPhone 15 Pro dans toute sa gamme de couleurs.

Apple a récemment présenté ses derniers téléphones, les iPhone 15 et iPhone 15 Pro et Pro Max, chacun d’entre eux étant chargé d’un tas de nouveautés. Certaines d’entre elles, nous aimerions les voir sur Android, pour ne rien cacher. Et bien qu’Apple continue à tomber dans des vices tels que l’excès de ses prix ou innover au détriment de certaines fonctions, on ne peut nier qu’il reste le fabricant le plus influent dans le monde des smartphones.

Cependant, malgré toute l’attente suscitée par les nouvelles offres d’Apple, tout ne sera pas que de bonnes nouvelles. En effet, selon 9to5Mac, ne pas mettre d’étui sur l’iPhone 15 Pro Max peut affecter sa couleur, du moins temporairement.

La faute incombe au cadre en titane

Apple a ajouté une nouvelle section pour les iPhone 15 Pro et Pro Max dans son article sur la façon de nettoyer un iPhone correctement. Selon l’entreprise elle-même, la couleur du téléphone peut être affectée « à cause de la graisse de la peau ». En effet, le cadre en titane se tache très facilement, comme un utilisateur l’a souligné sur X (précédemment connu sous le nom de Twitter) :

The finger prints look shockingly bad Blue Titanium and Natural Titanium pic.twitter.com/c8laYUPuYf — Andrew Clare (@andrewjclare) Septembre 15, 2023

Cependant, la décoloration est temporaire. Selon Apple, les empreintes digitales peuvent être éliminées avec un « chiffon doux, légèrement humide et sans peluches ».

En ce qui concerne les parties avant et arrière en verre, il ne semble pas y avoir de problème. Tout se concentre sur le cadre en titane, qui remplace l’acier inoxydable utilisé jusqu’à maintenant. Le nouveau cadre est plus léger et plus résistant, bien qu’il ait cet inconvénient.

En dehors de cela, la méthode de nettoyage des iPhone 15 Pro et Pro Max ne diffère en rien des autres appareils de la famille. Apple recommande de déconnecter tous les câbles avant d’entreprendre la tâche, ainsi que d’éviter les liquides nettoyants. Les bombes à air comprimé ne figurent pas non plus sur la liste des recommandations du fabricant.



