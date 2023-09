200 euros de réduction pour le meilleur haut de gamme compact : il est de Samsung et est livré avec un cadeau

Vous économisez 200 euros sur un téléphone portable qui a un excellent écran, des performances puissantes, des caméras très avancées et 5 ans de mises à jour à venir.

L’écran de ce téléphone portable haut de gamme de Samsung est un délice, il se voit parfaitement // Image : Urban Techno.

Si vous voulez un téléphone portable Android haut de gamme, vous devez toujours consulter le catalogue de Samsung. Vous y trouverez de véritables joyaux comme le Samsung Galaxy S23, un smartphone que nous avons pu analyser et qui nous semble avoir une qualité impressionnante. Nous vous parlons de ce modèle car il est un choix idéal si vous voulez profiter d’une expérience de haute qualité, car son prix chute à 759 euros sur Amazon, tant dans le modèle de couleur noire que verte.

Il ne s’agit pas d’un prix ordinaire pour le haut de gamme de Samsung, qui marque ainsi son minimum historique. Cette version 8 Go + 128 Go a un prix de vente recommandé de 959 euros, donc vous économisez 200 euros si vous l’achetez maintenant. De plus, il est livré avec le chargeur officiel, un cadeau très utile. Attention, gardez à l’esprit que ce Samsung Galaxy S23 tombe également à 759 euros chez PcComponentes, Ebay et MediaMarkt, vous avez donc plusieurs stores parmi lesquels choisir.

Lors de l’analyse du Samsung Galaxy S23, nous avons découvert qu’il a un design très confortable, un écran qui se voit très bien, des performances puissantes et des caméras qui prennent de très bonnes photos et vidéos. De plus, il bénéficie de 5 ans de mises à jour garanties, vous obtenez donc un téléphone qui durera de nombreuses années.

Samsung Galaxy S23

Achetez le Samsung Galaxy S23 avec 200 euros de réduction, et chargeur

La première chose à savoir sur ce Samsung Galaxy S23 est qu’il est l’un des meilleurs smartphones compacts du marché. Il a un écran de seulement 6,1 pouces, ce qui signifie que la prise en main est très confortable, que vous pouvez l’utiliser parfaitement d’une seule main et qu’il tient parfaitement dans la poche. De plus, il a une qualité de construction exquise, vous remarquerez que vous avez affaire à un téléphone premium dès le premier instant.

Revenons à l’écran de 6,1 pouces pour vous dire qu’il est très, très bon. La technologie AMOLED, la résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et le taux de rafraîchissement de 120 Hz font que les images ont un niveau élevé de détails, une reproduction des couleurs très vivante et beaucoup de fluidité. L’audio est également de grande qualité, vous profiterez donc au maximum du contenu multimédia.

Le Galaxy S23 est également l’un des téléphones portables avec Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, vous avez donc une performance brutale garantie. La fluidité sera toujours présente dans votre quotidien, que vous utilisiez des applications de base ou que vous souhaitiez jouer ou retoucher des images avec une exigence maximale. Bien qu’il n’apparaisse pas dans son nom, ce terminal dispose de la connectivité 5G et vous pourrez naviguer avec lui à grande vitesse.

En ce qui concerne le système d’exploitation, le meilleur n’est pas qu’il arrive directement avec One UI 5.1 basé sur Android 13. Le meilleur, c’est qu’il a confirmé 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Par conséquent, acheter le Samsung Galaxy S23 implique d’acheter un téléphone portable qui restera mis à jour pendant de nombreuses années.

L’achat est également parfait en raison de l’excellent comportement de son système photographique. À l’arrière, il monte un appareil photo principal de 50 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP, tandis que l’appareil photo frontal est de 12 MP. Avec tous ces objectifs, vous pourrez capturer des photos pleines de détails avec une représentation précise des couleurs, ainsi que des vidéos pouvant aller jusqu’à 8K.

Samsung Galaxy S23

La fiche technique de ce smartphone haut de gamme en solde se compose d’une batterie de 3 900 mAh qui dure sans problème jusqu’à la fin de la journée. Cette batterie prend en charge la charge rapide de 25 W, la charge sans fil de 15 W et la charge sans fil inversée. Si vous l’achetez dans des stores comme Amazon et PcComponentes, vous obtiendrez également le chargeur de 25 W, qui n’est pas inclus dans la boîte du téléphone.

En résumé, le Samsung Galaxy S23 offre une expérience haut de gamme dans tous ses aspects. Vous ne regretterez pas du tout votre achat, donc profitez de sa nouvelle baisse de prix et obtenez-le pour seulement 759 euros sur Amazon, PcComponentes, El Corte Ingles ou MediaMarkt. Il y a plusieurs stores qui offrent la réduction historique de 200 euros, donc vous pouvez choisir.

