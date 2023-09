La CMA du Royaume-Unis approuve de manière préliminaire l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft

Maintenant, l’organisme britannique a levé le blocage de l’achat et a ouvert une période de consultation jusqu’au 6 octobre, date à laquelle nous devrions connaître la décision définitive.

La CMA a préliminairement approuvé l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft

Hier, nous vous avons informé que de nouvelles rumeurs suggéraient que la CMA au Royaume-Unis pourrait prendre une décision préliminaire sur l’achat d’Activision Blizzard la semaine prochaine. Il semble que cette première décision n’ait pas voulu se faire attendre davantage et nous l’avons déjà. Par conséquent, il semble que nous approchions de la fin de cette saga qui s’est organisée autour de cet accord, le plus important de l’industrie du jeu vidéo, et ce n’était pas une mince affaire.

Comme vous le savez bien à ce stade, les deux principaux obstacles à l’acquisition mentionnée étaient la CMA britannique et la FTC américaine, les deux organismes ayant bloqué l’achat. Cependant, nous savons déjà que Microsoft a fini par avoir gain de cause dans la bataille juridique contre la FTC, ce qui a conduit le Royaume-Unis à renégocier avec Microsoft pour trouver une solution à ses préoccupations concernant l’achat d’Activision Blizzard. Avec tout cela sur la table, il n’a pas été nécessaire d’attendre une semaine et nous avons déjà la décision préliminaire de la CMA sur l’opération des deux sociétés.

La CMA décide d’approuver préliminairement l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft

Exactement, les rumeurs dont nous avons parlé hier étaient quelque peu fondées, car la décision préliminaire de l’organisme de réglementation britannique était très imminente, au point qu’elle a été annoncée ce matin même. Nous pouvons donc dire que la CMA a décidé, du moins pour l’instant, de lever son blocage à l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft, un accord d’une valeur de 68,7 milliards de dollars, car il semble que Microsoft ait été en mesure de résoudre certaines des préoccupations de cet organisme. Par exemple, la mesure la plus frappante est l’accord conclu entre Activision Blizzard et Ubisoft pour que les titres d’Activision Blizzard arrivent sur le service de jeu en cloud d’Ubisoft.

Ainsi, avec cette approbation préliminaire de la CMA concernant ledit accord, après l’avoir bloqué en avril de cette année, nous pouvons commencer à parler sérieusement de la finalisation de l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft après un processus quasi éternel (rappelons que l’annonce de l’intention d’achat a eu lieu en janvier 2022). Quoi qu’il en soit, le régulateur britannique a partagé un communiqué indiquant que, comme nous l’avons déjà mentionné, les propositions de Microsoft donnent des motifs d’approuver l’achat car ces mesures résolvent toutes les préoccupations persistantes générées par l’accord initial.

De plus, le Royaume-Unis a ouvert une période de consultation jusqu’au 6 octobre, date à laquelle nous devrions connaître la décision finale et officielle de la CMA. Si tout se déroule comme jusqu’à présent et qu’il n’y a rien qui puisse susciter de nouvelles préoccupations chez les Britanniques, il semble qu’ils approuveront finalement l’opération. Cette décision préliminaire a été saluée par des membres de Microsoft et d’Activision Blizzard, évidemment. Le PDG de Microsoft, Brad Smith, a voulu le célébrer avec ce message sur Twitter (X). « Nous sommes encouragés par ce développement positif dans le processus de test de la CMA », indique Smith dans son message, qui se termine en déclarant que « nous continuerons à travailler pour obtenir l’approbation de la clôture avant la date limite du 18 octobre ».

Nous nous félicitons de ce développement positif dans le processus de test de la CMA. Nous avons présenté des solutions que nous pensons répondre pleinement aux préoccupations restantes de la CMA concernant le streaming de jeux en cloud, et nous continuerons à travailler pour obtenir l’approbation de la clôture avant le 18 octobre… — Brad Smith (@BradSmi) 22 septembre 2023

Pour finir, Bobby Kotick, le PDG d’Activision Blizzard, a partagé une déclaration avec ses employés pour célébrer la décision préliminaire de la CMA, dans laquelle il indique, entre autres choses, ce qui suit : « C’est une étape importante pour la fusion et un témoignage de notre travail axé sur les solutions avec les régulateurs. Je reste optimiste alors que nous poursuivons notre parcours vers l’achèvement et je suis très reconnaissant envers chacun d’entre vous pour votre dévouement et votre concentration tout au long de ce processus ».

Évidemment, comme nous le disons, nous sommes désormais tout près de la fin de toute cette histoire qui s’est déroulée autour de l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft, un accord qui sera non seulement considéré comme le plus important de l’industrie, mais aussi comme l’un des plus importants du monde du divertissement.



