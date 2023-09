Cette nouvelle technologie peut révolutionner les écrans des téléphones mobiles : voici les panneaux « Blue OLED »

Les panneaux Blue OLED pourraient être la clé de l’efficacité des écrans.

Tout pourrait changer grâce au Blue OLED | Image : Bing Image Creator

Les téléphones mobiles ont de plus en plus d’écrans plus grands. Jusqu’à présent, cela posait un problème compte tenu de l’efficacité médiocre des panneaux. Avec le passage aux écrans OLED, la situation a considérablement changé et amélioré, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. À cela s’ajoutent les nouveaux taux de rafraîchissement de l’écran de votre téléphone, ce qui entraîne une autonomie insuffisante de la batterie dans certains appareils.

Maintenant, une équipe a lancé un système OLED basé sur des émetteurs de lumière bleue, et ils ont réussi à obtenir une tension très faible de 1,47 V. Ainsi, le Blue OLED a changé à jamais le paradigme des écrans et nous pourrions être devant une nouvelle révolution des écrans.

Voyons comment fonctionne cette technologie et quelles sont ses perspectives d’avenir.

La technologie « Blue OLED »

La lumière bleue, selon SciTechDaily, est essentielle pour les écrans. Cependant, jusqu’à présent, il était très difficile de développer des écrans OLED avec des diodes bleues, car ils nécessitaient une grande tension pour fonctionner. Habituellement, pour offrir 100 lumens de luminosité, ils avaient besoin de 4 V, ce qui dépassait largement l’objectif des 3,7 V fixé pour que les batteries au lithium-ion de nos téléphones mobiles puissent les faire fonctionner efficacement.

Maintenant, l’équipe de l’Université de Tokyo et de l’Université de Toyama est parvenue à atteindre les 1,47 V mentionnés précédemment. Cela a été réalisé grâce aux matériaux et dispositifs utilisés, technologiquement très avancés et conçus pour consommer le moins possible grâce à des relations intermoléculaires vraiment complexes.

L’objectif de l’étude a été atteint avec succès. Produire un OLED novateur et capable d’atteindre une tension aussi faible peut être vraiment efficace pour nos écrans. Cela peut être totalement révolutionnaire. En réalité, même si les écrans Blue OLED ne se généralisent pas finalement, les méthodes utilisées pour réussir cette expérience peuvent être utiles pour n’importe quel OLED et pour d’autres dispositifs organiques. L’objectif est de réduire la consommation de nos téléphones mobiles et d’augmenter leur capacité d’adaptation.

En résumé :

Jusqu’à présent, les écrans Blue OLED étaient très inefficaces et nécessitaient plus de 4 V pour fonctionner.

Il était nécessaire de le réduire à moins de 3,7 V pour assurer leur fonctionnement avec les batteries au lithium-ion.

Une équipe japonaise de différentes universités a réussi à le réduire à seulement 1,47 V, ce qui le rend beaucoup plus efficace.

L’énergie potentielle est beaucoup moins élevée, ce qui permettra aux batteries de durer plus longtemps et de se décharger plus tard.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :