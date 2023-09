Apple lance une nouvelle version d’iOS 17 pour corriger une grave faille de sécurité : mettez à jour le plus tôt possible.

La dernière version d’iOS 17, la 17.0.1, corrige trois vulnérabilités de sécurité critiques : mettez à jour votre iPhone dès que possible.

iOS 17 est la dernière version du système d’exploitation des iPhone et des iPad.

Après plus de trois mois en version bêta, Apple a finalement lancé il y a quelques jours la version finale d’iOS 17, une variante qui, sans être révolutionnaire, inclut tout de même plusieurs nouveautés qui améliorent l’expérience des utilisateurs, telles que les widgets interactifs, le nouveau mode « En Repos », les nouvelles cartes de contacts ou la fonction Namedrop qui vous permet d’envoyer votre carte de contact à un autre iPhone en rapprochant simplement les deux terminaux.

Mais apparemment, iOS 17.0 n’était pas aussi bien peaufiné que ses responsables le pensaient, car la société de Cupertino vient de lancer une nouvelle version d’iOS 17 pour corriger une grave faille de sécurité, donc si vous avez un iPhone avec iOS 17.0, vous devriez les mettre à jour dès que possible.

iOS 17.0.1 corrige trois graves vulnérabilités de sécurité qui pourraient déjà avoir été exploitées.

Comme nous pouvons le lire dans Forbes, Apple a lancé une nouvelle version d’iOS 17 seulement quelques jours après le déploiement de la première version stable de son système d’exploitation mobile pour corriger une grave faille de sécurité détectée dans cette variante.

En particulier, Apple a déployé iOS 17.0.1, une version qui comprend une mise à jour de sécurité qui corrige trois vulnérabilités critiques, lesquelles, selon Apple lui-même, pourraient déjà avoir été exploitées par des cybercriminels.

Comme d’habitude, la société de la pomme croquée n’a pas partagé de détails sur ces problèmes de sécurité d’iOS 17, car elle retarde généralement cette information jusqu’à ce que le plus grand nombre possible d’utilisateurs aient eu l’occasion de mettre à jour leurs appareils et ainsi empêcher d’autres attaquants de produire des exploitations.

Par conséquent, chez Netcost-security.fr, nous vous recommandons si vous avez un iPhone XR ou un modèle ultérieur avec iOS 17.0 de mettre à jour votre appareil dès que possible avec ce correctif de sécurité. Comme d’habitude, pour appliquer cette mise à jour, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de votre iPhone, de sélectionner l’option « Général » et d’accéder à la section « Mise à jour du logiciel ».

