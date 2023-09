L’une des fonctionnalités les plus utiles d’Android disparaît de certains téléphones mobiles

La fonction « Dispositifs de confiance » de Smart Lock est en train de disparaître de certains téléphones Android.

Smart Lock est l’une des fonctionnalités les plus utiles d’Android

Android est un système d’exploitation rempli de fonctionnalités vraiment utiles pour la grande majorité des utilisateurs et l’une d’entre elles est Smart Lock, un service développé par Google qui maintient le smartphone déverrouillé lorsque vous le portez sur vous, dans des endroits spécifiques que vous indiquez comme étant de confiance ou lorsque vous avez à proximité un appareil connecté tel qu’une montre intelligente ou un bracelet intelligent.

Eh bien, comme nous l’apprend 9to5Google, il semble que cette dernière fonction de Smart Lock a commencé à disparaître de certains téléphones Android.

« Dispositifs de confiance » disparaît de Smart Lock

Au cours des derniers jours, les utilisateurs de Google Pixel et de téléphones Samsung ont découvert qu’une des fonctions de Smart Lock, plus précisément celle des « Dispositifs de confiance », n’est plus disponible sur leurs appareils.

Nous avons effectué le test avec un Google Pixel 4a (5G) et un Samsung Galaxy Z Fold5, tous deux fonctionnant sous Android 13 comme système d’exploitation, et dans les deux cas, l’option « Dispositifs de confiance » a disparu de Smart Lock.

Les utilisateurs des Google Pixel ont constaté que cette fonctionnalité manquait juste après l’annonce de la première mise à jour d’Android 14, Android 14 QPR1 Beta 1, mais cela ne semble pas être lié à cette mystérieuse disparition car il existe des appareils affectés tant par Android 13 que par Android 14. De plus, nous avons également pu vérifier que cela n’affecte pas la version de Google Play Store installée car mes deux appareils affectés ont des versions différentes du Google Play Store.

Tout semble indiquer qu’il s’agit d’une sorte d’erreur, car il y a encore des téléphones Android qui ont cette fonction activée, nous supposons donc qu’il s’agit d’une défaillance ponctuelle qui sera résolue par une mise à jour des services de Google Play qui devrait arriver dans les prochains jours.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :