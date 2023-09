Le bracelet intelligent le plus vendu maintenant avec une remise de 36%

La Xiaomi Smart Band 7 est la plus vendue et la mieux évaluée par les utilisateurs qui l’ont.

La Xiaomi Smart Band 7 est une smartband incroyable conçue pour durer de nombreuses années et avec une batterie spectaculaire.

Maintenant que le climat commence à changer et que la chaleur extrême de cet été disparaît, il est agréable de sortir se promener, faire du camping ou de la randonnée en montagne. C’est le moment de mettre en marche nos bracelets intelligents qui mesurent les pas et bien d’autres choses. Ou bien vous pouvez en acheter un nouveau comme la Xiaomi Smart Band 7.

Actuellement, le bracelet Xiaomi est devenu l’un des articles les plus vendus dans la catégorie Sports et plein air sur Amazon. Et même si vous pouvez également obtenir la nouvelle Xiaomi Smart Band 8 sur AliExpress pour un prix similaire, la septième édition est en vente sur Amazon pour environ 37 euros. À l’heure actuelle, la huitième édition n’est pas encore arrivée en France, mais il n’y a pas non plus beaucoup de changements d’un modèle à l’autre.

Achetez la Xiaomi Mi Band 7 à un prix avantageux jusqu’à épuisement des stocks

La Xiaomi Smart Band 7 présente un écran Amoled allongé de 1,62 pouces, ce qui représente une zone d’affichage 24% plus grande que son prédécesseur. Cet écran élargi permet une expérience utilisateur plus immersive et affiche des informations plus détaillées sur l’ensemble du panneau. De plus, grâce à son ensemble de puces de dernière génération, l’interface utilisateur est plus fluide et offre des effets d’animation plus impressionnants.

Elle offre une incroyable variété de 120 modes d’entraînement, comprenant des activités telles que le tennis, le basketball ou l’aviron. Ce qui la distingue, c’est sa capacité à effectuer une analyse professionnelle des données collectées pendant vos entraînements. Elle peut afficher des informations essentielles telles que la consommation maximale d’oxygène, la charge d’entraînement (TL), l’effet de l’entraînement (TE) et le temps de récupération total, vous fournissant une vision détaillée de vos performances.

La Xiaomi Smart Band 7 ne se concentre pas uniquement sur l’exercice, mais également sur votre santé en général. Avec son moniteur d’oxygène dans le sang, elle peut mesurer votre saturation en oxygène et vous alerter si les niveaux sont anormalement bas. Elle effectue également un suivi de la respiration pendant les heures de sommeil et vous fournit des informations sur le stress, la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et le cycle menstruel féminin, ce qui vous aide à prendre soin de votre bien-être global.

La Xiaomi Smart Band 7 est conçue pour le confort et l’hygiène. Le bracelet en silicone de Xiaomi inclus dans la boîte comporte un revêtement antimicrobien Ag+ qui protège la peau contre les germes. De plus, la recharge est facile grâce à son connecteur de charge magnétique, et sa batterie peut durer jusqu’à 15-18 jours avec une utilisation normale, ce qui signifie moins de soucis quant à la charge constante.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Smart Band 7

Enfin, si vous aimez la natation, elle est résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres, ce qui la rend adaptée à la natation en piscine et à la plongée en apnée à faible profondeur. De plus, elle offre 4 styles de détection intelligente de la natation pour un suivi précis de vos activités aquatiques.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui pourraient intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cet article, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :