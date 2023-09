La prochaine grande mise à jour de Windows 11 arrive dans une semaine avec Copilot, support pour RAR et plus encore.

Ce sera le prochain le 26 septembre et aussi dans un lancement mondial… Sauvegardez la date !

Vous ne croirez pas que votre PC avec Windows 11 est sur le point de s’améliorer autant.

Cela fait un certain temps que nous avons connaissance des améliorations à venir sur Windows aussi importantes que Copilot, le remplaçant de Cortana avec intelligence artificielle, ou encore la prise en charge native de RAR et 7zip, ainsi que le nouvel Explorateur de fichiers Windows rénové et plus moderne qu’ils nous ont promis depuis plusieurs années déjà.

Eh bien, nous avons aujourd’hui de grandes nouvelles à ce sujet, car la prochaine grande mise à jour de Windows est prête à être lancée et sera disponible dès le 26 septembre à l’échelle mondiale, présentant toutes les améliorations que nous avons mentionnées et d’autres encore, afin que tous les utilisateurs puissent améliorer leur expérience avec le système d’exploitation de Redmond.

Le site The Verge nous en parlait, et peu après, Microsoft a officiellement annoncé le lancement, ainsi que d’autres nouveautés telles que la nouvelle version de Paint ou l’arrivée de DALL-E 3 dans Bing Chat, mettant ainsi à la disposition de tous le générateur d’images le plus avancé d’OpenAI.

Toutes les nouveautés qui arrivent avec la mise à jour de Windows le 26 septembre

Comme il est évident, Copilot est la fonctionnalité principale qui justifie l’arrivée d’une mise à jour aussi importante, même si Microsoft ne passera pas pour le moment à la version 23H2 de Windows, mais plutôt à cette mise à jour en conservant la build 22H2 que nous utilisons déjà actuellement.

Cet assistant intelligent apportera au bureau Windows toute la fonctionnalité de Bing Chat, en apparaissant essentiellement comme une barre latérale qui nous permettra de faire pratiquement tout en lui parlant en langage familier : contrôler l’ordinateur, modifier les paramètres, lancer des applications, poser des questions ou demander des informations sur n’importe quel sujet, voire même rédiger des messages texte, des e-mails ou des rendez-vous dans le calendrier.

Et ce n’est pas tout, car en plus, Microsoft met enfin à jour l’Explorateur de fichiers Windows avec un nouveau look beaucoup plus moderne, quelque chose que nous avions tous demandé et qui nous apportera maintenant une interface novatrice avec des miniatures plus grandes et un carrousel permettant un accès rapide aux fichiers récents et favoris.

La nouvelle fonctionnalité Ink Anywhere est également introduite, ce qui permettra d’écrire à la main avec n’importe quel stylet optique dans une zone de texte ou n’importe où dans Windows. Le système sera capable de numériser ce que nous écrivons et de l’utiliser comme il convient.

La build de Windows ne sera pas modifiée, elle restera en 22H2, mais des améliorations importantes arrivent pour de nombreux éléments et applications de l’interface Windows… Et le tant attendu Copilot avec la technologie de Bing Chat !

Il y a aussi des améliorations pour l’application de sauvegarde, qui nous permettra désormais de nous migrer d’un PC à un autre de manière plus facile en sauvegardant toute la configuration, les applications épinglées, la barre des tâches, voire même les applications du Windows Store.

Il y a plus, car l’application Photos de Windows 11 dispose maintenant d’une nouvelle option de flou d’arrière-plan qui détectera automatiquement les éléments à mettre en valeur au premier plan, et la prise en charge native des fichiers compressés en RAR et 7zip sera également incluse.

L’outil de capture d’écran reçoit également une nouvelle fonctionnalité qui détecte les mots dans les captures d’écran, quelque chose de similaire à ce qui se fait sur les smartphones Android, et il y aura même de nouvelles fonctionnalités d’éclairage dynamique pour les périphériques RGB, ainsi que plus d’options de personnalisation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :