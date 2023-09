Ce seront les prochains téléphones Samsung compatibles avec la version bêta de One UI 6 basée sur Android 14.

Android 14 se rapproche de plus en plus de votre Samsung Galaxy… Du moins si vous avez un Galaxy Z pliable !

Samsung teste déjà ouvertement la nouvelle One UI 6.0 avec Android 14, mais uniquement sur des marchés limités.

Le travail continue pour Samsung avec la nouvelle version d’Android 14, et il semble qu’en 2023 le paradigme ait enfin changé et que les fabricants se battent pour être les premiers à proposer la prochaine grande mise à jour de la plateforme. Dans le cas du géant de Séoul, évidemment, avec la personnalisation de One UI 6.0 installée par-dessus.

Il y a quelques semaines, nous avons appris l’ouverture des tests bêta sur des marchés sélectionnés et uniquement pour les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, commençant en Allemagne, en Corée du Sud et aux États-Unis avant de s’étendre à la Chine, à l’Inde, à la Pologne et au Royaume-Unis, qui sont finalement les seuls 6 pays où la version bêta de One UI 6.0 peut être installée pour le moment du moins.

La prochaine étape, selon ce que nous dit SamMobile, ne consistera pas à étendre les marchés où la version bêta est ouverte, car il semble que Samsung estime que ces 6 pays sont une représentation suffisante pour un test complet qui permettra de passer à la version stable dans seulement quelques semaines, après l’officialisation par Google qui est attendue imminemment.

La suite pour Samsung sera d’élargir la liste des appareils compatibles, jusqu’à présent uniquement les trois modèles phares de la série Galaxy S23, qui céderont bientôt la place aux derniers membres de la série pliable Galaxy Z.

C’est ainsi que nous savons qu’Android 14 sera disponible en version bêta dans le prochain mois d’octobre pour les Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Fold4, ainsi que pour ceux qui avaient déjà été annoncés auparavant, les Galaxy A54, Galaxy S21 et Galaxy S22.

Quant aux Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, ils ne figurent pas dans la liste car ils n’attendront pas octobre, mais leur programme bêta débutera la semaine prochaine, avant la fin du mois de septembre.

Voici la liste complète des terminaux Samsung Galaxy qui ouvriront la version bêta de One UI 6.0 dans l’application Samsung Members :

Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra

Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy Z Fold5, Z Fold4 et Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip5, Z Flip4 et Z Flip3

Il ne fait plus aucun doute que Samsung souhaite renforcer l’un des meilleurs supports de mises à jour jamais vus sur Android, et par ailleurs, il est très clair que les Sud-Coréens auront Android 14 avec One UI 6 prêt parmi les premiers en cette année 2023.

Il est donc clair que Android 14 avec One UI 6 sera prêt avant la fin de l’année 2023, et il sera disponible non seulement pour les téléphones les plus représentatifs de cette année, mais aussi pour un bon nombre de terminaux d’autres années, y compris des téléphones de milieu de gamme, ce qui n’a jamais été vu auparavant chez Samsung ni chez d’autres fabricants.

Ce sont de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de la galaxie Samsung, qui bénéficient déjà du programme de mises à jour le plus long (5 ans) de l’ensemble de la plateforme Android.

