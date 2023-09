Il ressemble à une poubelle, mais en réalité, c’est le nouvel appareil intelligent pour l’hygiène personnelle de Xiaomi

Le Xiaomi Mijia Smart Sterilizing Foot Bath est capable d’éliminer tout type de bactérie, champignon ou germe de vos pieds et peut également vous offrir des massages relaxants sur la plante des pieds.

Voici le Xiaomi Mijia Smart Sterilizing Foot Bath, un produit curieux de la marque chinoise qui prend soin de vos pieds.

Xiaomi propose un catalogue très large de produits intelligents pour la maison de la marque Mijia et certains d’entre eux sont vraiment curieux, car dans ce portefeuille, on peut trouver, par exemple, une machine à laver portable qui ressemble à une friteuse à air ou un humidificateur qui ressemble plutôt à une poubelle futuriste.

Eh bien, Xiaomi l’a encore fait, car ils viennent de lancer en Chine un étrange produit qui ressemble à un seau à vadrouille, mais qui est en réalité un nouvel appareil intelligent pour le soin des pieds qui coûte moins de 60 euros au taux de change.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi Mijia Smart Sterilizing Foot Bath

Le Xiaomi Mijia Smart Sterilizing Foot Bath est un appareil intelligent d’hygiène personnelle axé sur les soins des pieds, car il dispose d’un système de génération de rayons ultraviolets de 254 nm qui est capable d’éliminer tout type de bactérie, champignon ou autre germe de vos pieds. De plus, cet appareil de lavage des pieds se chargera d’ajuster automatiquement la température de l’eau avec laquelle nous remplissons son réservoir pour qu’elle soit la plus agréable possible.

Mais ce n’est pas tout, car ce nouvel appareil d’hygiène personnelle de Xiaomi est également capable de masser la plante des pieds grâce à huit grands points de contact situés à la base où nous posons nos pieds.

Comme le reste des produits intelligents pour la maison de Mijia, le Xiaomi Mijia Smart Sterilizing Foot Bath dispose de la connectivité Wi-Fi grâce à laquelle vous allez pouvoir le contrôler directement depuis votre téléphone portable avec l’application Xiaomi Home.

Xiaomi Mijia Smart Sterilizing Foot Bath : disponibilité et prix

Le Xiaomi Mijia Smart Sterilizing Foot Bath est déjà disponible à l’achat en Chine via la plateforme de financement participatif de la marque, Xiaomi Youpin, pour un prix de 449 yuans, soit environ 57 euros au taux de change.

On ne sait toujours pas si cet appareil curieux sera commercialisé exclusivement en Chine ou s’il arrivera également sur le marché mondial.

