Ces écouteurs en promotion n’ont pas de rival : grande qualité audio, annulation de bruit et 24 heures de batterie

On les écoute avec un grand luxe, car ils suppriment tous les bruits autour de vous et durent des heures et des heures avec une seule charge, en plus d’avoir une grosse réduction.

Ces écouteurs Sony ne brillent pas seulement par leur design, mais aussi par leur qualité et par la réduction qu’ils offrent // Image : AndroAall.

Si vous recherchez les écouteurs sans fil true wireless de la plus haute qualité, les Sony WF-1000XM5 ont toutes les chances de sortir vainqueurs. Ils offrent la qualité sonore caractéristique de Sony, une annulation du bruit de 10 et une autonomie pouvant atteindre 24 heures. Si nous les trouvions déjà excellents à leur prix de vente recommandé (319,99 euros), maintenant qu’ils sont à seulement 271 euros sur Amazon, ils nous semblent tout simplement irrésistibles si vous voulez profiter de la meilleure expérience.

Avec ces Sony WF-1000XM5, vous pourrez profiter au maximum de vos chansons préférées, de la visualisation de films, des jeux et, en général, de tout audio que vous écoutez. Nous ne l’inventons pas, nous avons analysé ces Sony WF-1000XM5 et nous leur avons attribué une note de 90 sur 100 points. Vous pourrez les utiliser pendant des heures et des heures, car ils se distinguent également par leur design très confortable.

Tous ces détails font que nous vous recommandons de profiter de la réduction de 50 euros qu’ils ont en ce moment pour les acheter à un prix bien inférieur. De plus, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous économiserez les frais d’expédition et vous les recevrez chez vous le lendemain. Attention, notez également qu’ils sont en promotion à seulement 271 euros chez MediaMarkt et Ebay, qui vous offrent la possibilité de les retirer dans l’un de leurs stores.

Vous pouvez maintenant acheter les Sony WF-1000XM5 à un prix plus bas

La principale raison pour laquelle nous recommandons les Sony WF-1000XM5 est leur excellente qualité sonore. Leurs drivers dynamiques de 8,4 millimètres, le travail effectué par Sony en studio et la compatibilité avec le codec LDAC font que ces écouteurs sonnent à merveille. Lorsque vous les utilisez, vous pouvez apprécier tous les détails audio, profiter de basses puissantes et d’aigus précis. En bref, l’expérience audio est exquise.

Nous ne pouvons rien dire de négatif non plus sur l’annulation active du bruit, qui fait un travail magistral. Une fois que vous portez les Sony WF-1000XM5 et activez cette fonction, les sons environnants disparaîtront complètement et vous pourrez apprécier chaque détail de ce que vous écoutez sans être dérangé par le bruit extérieur. Bien sûr, vous pourrez également entendre clairement les appels téléphoniques, car les WF-x1000XM5 sont équipés de microphones vous permettant de parler les mains libres.

La compatibilité des écouteurs Sony n’est absolument pas un problème, car vous pouvez les connecter facilement à votre smartphone (Android ou iOS), votre tablette, votre ordinateur ou votre montre intelligente. Il est particulièrement pratique de les connecter aux appareils Android, il vous suffit d’ouvrir l’étui de charge et un message d’appariement s’affichera à l’écran.

Nous pouvons vous assurer avec certitude que les Sony WF-1000XM5 sont des écouteurs sans fil parfaits si vous envisagez de les utiliser pendant de longues périodes. Tout d’abord, car ils ont un design compact et léger qui les rend très confortables à porter. De plus, leur forme et les embouts en mousse facilitent leur maintien correct dans les oreilles. N’hésitez pas à utiliser les commandes tactiles sur les côtés, elles sont très pratiques pour changer de chanson, accepter des appels et arrêter la lecture, entre autres fonctions.

➡️ Voir l’offre Sony WF-1000XM5

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Vous pouvez également utiliser les écouteurs pendant des heures grâce à leur autonomie étendue. Ils offrent 8 heures d’utilisation continue avec une seule charge, vous pouvez donc les utiliser pendant une journée de travail complète. Une fois la batterie épuisée, rangez-les dans l’étui de charge pour obtenir jusqu’à deux charges supplémentaires. Au total, l’autonomie est de 24 heures, en tenant toujours compte de l’utilisation de l’annulation active du bruit.

Notre conclusion à la fin de l’analyse des Sony WF-1000XM5 était qu’ils offrent l’une des meilleures expériences sonores que nous avons testées, la suppression du bruit la plus efficace, une autonomie record et un design extrêmement confortable. Comme vous pouvez le voir, ils ont une qualité exquise, c’est pourquoi vous ne vous tromperez pas en les achetant pour seulement 271 euros sur Amazon, Ebay ou MediaMarkt.

