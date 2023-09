Les Google Pixel 8 n’ont pas encore été présentés, mais nous avons déjà les premières images du Pixel 8a de 2024

Alors qu’il reste encore des mois avant son lancement, des images détaillant à quoi ressemblera le Google Pixel 8a sont apparues sur Internet.

Dos du Google Pixel 8.

Nous sommes à seulement deux semaines de la présentation des nouveaux Pixel 8 de Google. Les successeurs des Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro sont imminents, tout comme le successeur de la Pixel Watch, et les premières fuites sérieuses commencent à apparaître. Par exemple, nous connaissons déjà quelques nouveautés concernant sa batterie et sa vitesse de charge, l’un des aspects à améliorer par Google.

La fuite suivante a été complètement inattendue, et c’est qu’Android Police a publié des images de ce que sera le prochain Pixel 8a. Il est typique de Google de ne pas savoir garder de secrets lorsqu’une présentation d’un appareil est imminente, et cette fois-ci ne fait pas exception.

Un mélange entre le Pixel 7a et ce qui est connu du Pixel 8

Les images, qui ont été publiées sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter, qui pourrait changer de nom à nouveau si Elon Musk s’emporte à nouveau), montrent ce Pixel 8a dans toute sa splendeur:

Les photos montrent un appareil qui combine des éléments de design du Pixel 7a et les détails connus sur le Pixel 8 dans un seul téléphone. Le bleu est la couleur que nous avons déjà vue sur les Pixel 7a, avec un module de caméra en aluminium assorti à la couleur de la coque extérieure. Les coins du téléphone sont plus arrondis, ce qui correspond aux lignes de design du Pixel 8.

D’après la source, si on compare ces images à celles que Google a publiées du Pixel 8, il semble que le Pixel 8a sera encore plus arrondi que son grand frère. En le comparant avec un Pixel 7a, on peut voir qu’ils sont assez similaires, sauf que la couleur bleue de ce terminal semble plus foncée que celle du modèle actuel.

Cependant, l’extérieur de cet appareil pourrait encore changer avant son lancement. Gardons à l’esprit que le Pixel 8a ne devrait pas arriver avant l’été 2024, il est donc possible que ce ne soit pas encore son aspect définitif.



