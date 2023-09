iFixit réduit la « réparabilité » de l’iPhone : voici les raisons

iFixit a conclu que l’iPhone est un téléphone irréparable en raison des obstacles que Apple impose aux utilisateurs et aux ateliers indépendants pour travailler sur l’appareil.

Image de l’iPhone 14 Pro Max et de l’iPhone 14 Pro.

Ceux d’entre nous qui ont un iPhone savent que nous avons une bombe à retardement entre les mains. Comme nous l’avons déjà détaillé dans notre article sur les raisons de ne pas acheter un iPhone, Apple est très pointilleux avec ses affaires et n’aime pas que des gens extérieurs y mettent les mains. Cela signifie que lorsque l’iPhone a besoin d’être réparé, l’option de réparation par soi-même est pratiquement écartée.

Il est vrai que ces dernières générations, les personnes de Cupertino ont beaucoup amélioré la réparabilité afin qu’un utilisateur puisse essayer de réparer son iPhone, mais il est également vrai qu’une fois cet obstacle franchi, il reste à Apple d’approuver la réparation. De plus, comme nous l’avons déjà vu, certaines fonctionnalités peuvent être perdues si des composants non certifiés ou originaux ne sont pas utilisés.

C’est pour cette raison même qu’iFixit vient de rétroactivement réduire le score de réparabilité de l’iPhone. D’être un téléphone recommandé, il a obtenu le statut de « non recommandé » par le célèbre portail pour ceux qui cherchent un téléphone qu’ils peuvent réparer eux-mêmes.

La taxe Apple et le jardin clos, les coupables habituels

Revenant à l’article mentionné précédemment, la taxe Apple, l’une des raisons qui incite à réfléchir avant d’acheter un iPhone, n’affecte pas seulement les utilisateurs. Les professionnels de la réparation sont également touchés.

Comme l’explique iFixit, de nombreux ateliers de réparation de téléphones indépendants aux États-Unis ont préféré fermer plutôt que de se conformer aux exigences imposées par Apple pour pouvoir continuer leur activité. Parmi ces exigences, il y a l’envoi d’informations personnelles sur les utilisateurs et des audits de leurs réparations pendant 5 ans.

Le score actuel de réparabilité de l’iPhone est passé de 7 sur 10 à 4 sur 10. Selon iFixit, c’est un appareil irréparable. Pourquoi ? À cause d’une problématique technique connue sous le nom de « firmware handshake » dont on parle peu et qui fait également partie du jardin clos d’Apple.

Et qu’est-ce que c’est ? Pour expliquer rapidement, une fois qu’une pièce originale ou certifiée par Apple est installée, l’atelier doit se connecter aux serveurs d’Apple via son outil Configuration du système. Une fois connecté, il authentifie la réparation et associe le nouveau composant à l’appareil pour qu’il fonctionne correctement. Sinon, il n’y aura aucun moyen humain pour que le nouveau composant se comporte comme il se doit.

Selon le portail, le firmware handshake et l’association entre l’appareil et le composant compromettent considérablement la possibilité de réparations externes à Apple. Peu importe qu’il s’agisse d’utilisateurs particuliers ou d’ateliers indépendants : réparer l’iPhone leur est totalement interdit.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :