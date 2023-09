Microsoft renouvelle sa famille Surface avec 4 nouveaux dispositifs.

Nouveaux appareils Surface pour améliorer la productivité.

Le nouveau Surface Go 4 de la gamme Surface de cette année 2023

Microsoft a annoncé sa nouvelle gamme d’appareils Surface. Il s’agit d’un renouvellement de sa célèbre famille qui sera complétée par quatre nouveaux ordinateurs, aux caractéristiques et aux performances différentes, afin de répondre aux besoins et aux intérêts de différents types d’utilisateurs. Cette nouvelle gamme d’ordinateurs portables vient ainsi apporter un vent de fraîcheur aux appareils Microsoft avec ces quatre modèles.

Surface Laptop Studio 2

Le nouvel ordinateur portable Surface Laptop Studio 2, tel que décrit par Microsoft, est le Surface le plus puissant jamais créé par Microsoft. Avec des processeurs Intel Core et des graphiques NVIDIA, cet appareil souhaite concurrencer le MacBook Pro M2 Max dans le segment des ordinateurs orientés vers la productivité et les performances professionnelles, et en réalité, le Surface Laptop Studio 2 est plus puissant.

Il dispose d’un écran de 14,4 pouces, avec affichage tactile et écran entièrement flexible, ainsi qu’un clavier haptique offrant de grandes qualités en termes d’accessibilité.

Surface Laptop Go 3

Cet appareil offre un design plus axé sur l’équilibre. Le Surface Laptop Go 3 est l’ordinateur portable le plus léger et le plus maniable jamais créé par Surface, et Microsoft s’est efforcé de rendre son expérience avec le clavier imbattable, en permettant un fonctionnement de qualité tout au long de la journée grâce à son efficacité énergétique, ainsi qu’une performance propulsée par les nouvelles fonctionnalités d’IA disponibles sur Windows 11.

Surface Go 4 for business

Le Surface Go 4 for business est le nouveau modèle d’ordinateur portable-tablette hybride de Microsoft. Cet appareil 2 en 1 est également la version la plus portable de toute sa gamme, et sera disponible exclusivement pour les entités et les organisations ayant des besoins croissants dans le domaine numérique, que ce soit pour les employés ou à des fins éducatives. Dans ce cas, ce modèle est davantage destiné à des performances strictement professionnelles et éducatives, de sorte que les utilisateurs particuliers ne pourront pas l’acquérir.

Surface Hub 3

Avec une approche beaucoup plus axée sur les entreprises, le Surface Hub 3 est un système de grandes dimensions, avec un écran de 50 ou 85 pouces, et qui est conçu comme un outil pour le travail hybride, grâce à son anatomie. Il dispose de nombreuses fonctionnalités de productivité intégrées pour garantir la meilleure expérience possible dans le domaine du travail.



