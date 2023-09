Les 3 nouveautés de l’IA qui vont arriver sur YouTube

Intelligence Artificielle va révolutionner YouTube avec ces nouveautés.

IA se concentrera sur l’aide aux créateurs de contenu

Bientôt, vous pourrez créer des vidéos YouTube Shorts avec Intelligence Artificielle. Vous devrez simplement décrire votre contenu pour qu’il génère ce que vous demandez. Cependant, ceci n’est qu’une des 3 nouveautés qui arriveront sur YouTube. Les autres sont le lancement d’une nouvelle application pour aider les créateurs et l’assistance par l’IA.

La création de vidéos sera beaucoup plus facile grâce à l’IA

Comme indiqué sur le blog de YouTube, ils testent actuellement la nouvelle fonction Dream Screen, qui permettra de créer des vidéos avec IA pour vos Shorts, que ce soit le contenu même de la vidéo ou l’arrière-plan qui apparaît. Vous aurez simplement à écrire ce que vous imaginez pour que cela soit généré instantanément. Par exemple, vous pouvez demander à YouTube de générer un panda en train de boire du thé.

La deuxième nouveauté est le lancement de la nouvelle application destinée aux créateurs appelée YouTube Create. Une des faiblesses de la plateforme était le manque d’un éditeur fiable permettant de mettre en page et de concevoir correctement les vidéos. Il semble que ce point faible soit comblé avec la nouvelle application. Certains utilisateurs du monde entier peuvent déjà en profiter, car elle est en version bêta sur Android. Elle est entièrement gratuite et servira à créer des Shorts et des vidéos longues.

Enfin, nous avons l’assistance par l’IA. Ce n’est pas juste une nouveauté, mais elle est divisée en 3 parties: les suggestions automatiques, le moteur de recherche musical intelligent et le doublage automatique des vidéos. Nous vous expliquerons ce que chacune d’entre elles implique.

Suggestions créées par l’IA : En 2024, YouTube lancera un générateur d’idées qui vous proposera des suggestions de vidéos que vous pouvez créer. Ces suggestions seront personnalisées pour chaque chaîne et seront basées sur ce que voit son public .

Moteur de recherche musical : Une des nouvelles fonctions qui arrivera sur YouTube l'année prochaine est le moteur de recherche musical, qui vous permettra de sélectionner la bande sonore appropriée pour votre contenu. Il vous suffira de décrire votre vidéo et l'IA se chargera de vous suggérer la musique qui correspond le mieux .

Doublage automatique: Comme son nom l'indique, le doublage automatique pourra traduire l'audio de votre contenu dans la langue de votre choix, quelque chose de similaire à ce que font déjà les IA, comme RASK AI. De cette façon, vous pourrez toucher un plus large public. Cela sera particulièrement utile pour les créateurs qui souhaitent s'implanter sur un marché étranger.

Toutes ces nouveautés seront mises en place progressivement, s’ajoutant à celles que nous avons révélées début août. La plateforme de vidéos ne peut pas se permettre d’être laissée pour compte en matière de création de contenu, et encore moins face à son principal concurrent: TikTok, qui utilise déjà activement l’Intelligence Artificielle pour des tâches telles que la création de photos de profil.

