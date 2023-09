Guérir toutes les maladies de la planète : le plan ambitieux de Mark Zuckerberg et Priscilla Chan

Le couple de milliardaires se lance dans un objectif ambitieux depuis leur fondation philanthropique.

Mark Zuckerberg et Priscilla Chan possèdent une fondation à but non lucratif

Lorsque nous voyons Mark Zuckerberg dans les journaux, cela est généralement pour des raisons très éloignées de ce dont nous allons parler cette fois-ci. La dernière chose que nous savions du magnat est qu’il a annulé sa dispute avec Elon Musk en raison de leur dispute concernant le lancement de Threads, le réseau social similaire à Twitter développé par les équipes d’Instagram.

Cette fois-ci, la nouvelle que Mark Zuckerberg nous laisse en mémoire est son projet pour mettre fin aux maladies, et il n’est pas seul, car il s’est associé à sa partenaire, Priscilla Chan, pour cela.

Le plan Zuckerberg-Chan

Depuis que Mark Zuckerberg et Priscilla Chan ont dit « oui », le couple a lancé une association philanthropique connue sous le nom de The Chan Zuckerberg Initiative (CZI). Créée en 2015 et dirigée par le couple, elle s’est consacrée au financement d’initiatives de santé dans le monde entier. Maintenant, il semble que ce plan soit en cours mais d’une manière beaucoup plus ambitieuse que ce que nous aurions pu imaginer au départ.

En effet, ce couple bien assorti finance un bâtiment qui servira de gigantesque nœud de GPUs, dans le but de générer des modèles prédictifs sur la santé et les cellules malades grâce à l’IA, afin de mieux comprendre la réaction mobile de notre corps. Selon Engadget, l’objectif final est de guérir ou de prévenir toutes les maladies du monde d’ici la fin du siècle.

C’est pourquoi l’IA est nécessaire, car il est très difficile pour l’homme de stocker autant d’informations que nécessaire pour faire face à cette situation. Selon Mark Zuckerberg lui-même :

L’IA crée de nouvelles opportunités en biomédecine, et la construction d’un superordinateur hautes performances accélérera le processus des questions importantes sur le fonctionnement de nos cellules.

Pour atteindre leur mission, les Chanckerberg financent ce gigantesque bâtiment avec plus de 1000 GPUs dans le but de former un modèle de langage capable de traiter cette immense quantité de données sans poser de problème pour la gestion de la machine.

Le couple est incroyablement optimiste quant à l’avenir de la médecine grâce à l’intelligence artificielle. En réalité, ils pensent que de nombreuses choses pourront être arrêtées très bientôt, comme les maladies rares chez les nouveau-nés.

D’autre part, ce projet sera essentiel pour les chercheurs qui ne trouvent pas suffisamment de financement pour leurs études, car l’idée est que ces connaissances soient disponibles en open source pour tous ceux qui veulent s’en approcher. Selon les développeurs, l’objectif du projet serait de créer un simulateur virtuel de biologie à grande échelle.

