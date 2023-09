La CMA pourrait prendre une décision préliminaire sur l’acquisition d’Activision par Microsoft très bientôt

Il a également été indiqué que la décision finale de l’organisme britannique pourrait être révélée le 18 octobre.

La CMA pourrait prendre une décision préliminaire sur l’achat d’Activision par Microsoft la semaine prochaine

Sans aucun doute, l’un des feuilletons qui se déroulent le plus longtemps dans l’industrie du jeu vidéo est l’ensemble du processus d’achat d’Activision Blizzard par Microsoft. Tout a commencé par un accord préliminaire annoncé en janvier 2022, depuis lors, de nombreuses nouvelles et rapports concernant cette opération et ses détails ont été publiés, de même que nous avons pu assister à une guerre de déclarations et d’actions entre les deux sociétés impliquées et d’autres comme Sony et plusieurs des principaux organismes de régulation du monde.

En réalité, en raison de tout ce processus et de la bataille juridique de Microsoft contre la FTC américaine, nous avons été témoins de la récente fuite subie par Xbox. En d’autres termes, cela a été une source de nouvelles et de surprises presque infinie. Bien que nous ayons mentionné la FTC, l’un des organismes qui s’opposaient à l’accord d’achat d’Activision Blizzard par Redmond, un autre qui a rendu les choses difficiles dans cette opération a été la CMA du Royaume-Unis. Maintenant, l’organisme britannique pourrait émettre une nouvelle décision préliminaire sur ladite acquisition la semaine prochaine, selon une source proche ayant parlé avec The Verge.

La semaine prochaine, nous pourrions avoir une décision préliminaire de la CMA sur l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft

Le mois dernier, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a décidé de bloquer l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft en raison de ses doutes sur l’impact potentiel de cette acquisition sur l’avenir de l’industrie du jeu vidéo en nuage. Après cela, nous avons vu comment les États-Unis ont finalement approuvé l’accord, malgré les efforts interminables de la FTC pour le bloquer, ce qui a incité la CMA à négocier avec Redmond pour trouver une solution et donner le feu vert à l’opération, l’une des plus importantes de l’industrie du divertissement et la plus grande de l’industrie du jeu vidéo.

Par conséquent, avec cette nouvelle enquête de la CMA, les premiers indices nous permettent de penser que la semaine prochaine nous pourrions avoir une première décision sur l’achat des créateurs de sagas telles que Call of Duty et Diablo, entre autres. En réalité, la source ayant partagé les informations avec The Verge a également indiqué que la décision définitive de l’organisme britannique serait connue le 18 octobre prochain.

The Ubisoft+ lineup is expanding! We’re excited to announce a new agreement that will bring Activision Blizzard games to Ubisoft+ via streaming upon the completion of Microsoft’s acquisition of Activision Blizzard! We’ll also be licensing the games to a range of cloud streaming… pic.twitter.com/sZTnEFJedC — Ubisoft (@Ubisoft) 22 août 2023

Depuis que la CMA et Microsoft sont en train de négocier de nouvelles possibilités pour autoriser l’achat d’Activision Blizzard au Royaume-Unis, nous avons pu observer certains mouvements à cet égard. Par exemple, l’un des plus récents a été l’annonce qu’Activision Blizzard avait conclu un accord avec Ubisoft pour que les jeux de l’entreprise américaine soient disponibles sur le service de jeux en cloud de la société française.



