DALL-E 3 arrive sur Bing Chat : le générateur d’images le plus avancé d’OpenAI sera accessible à tous

DALL-E 3 est arrivé sur Bing Chat et maintenant des images peuvent être générées en introduisant des instructions dans le chatbot de Microsoft.

DALL-E 3 sera désormais intégré à Bing Chat.

Ce matin-même, nous avons parlé du fait qu’OpenAI avait lancé DALL-E 3, la troisième version de son IA générative d’images, qui apporte de nombreuses nouveautés sous le capot pour la rendre plus puissante et intéressante : depuis l’intégration avec ChatGPT, où le bot aidera les utilisateurs à donner des instructions plus précises à DALL-E, jusqu’aux capacités de génération d’images jamais vues.

Et il semblait que cela allait s’arrêter là, mais l’association d’OpenAI avec Microsoft (et l’intégration conséquente de ChatGPT dans leurs produits) est allée encore plus loin. Comme l’a révélé Microsoft elle-même, maintenant DALL-E 3 va également être intégré à Bing Chat dans le cadre de Copilot, le compagnon d’IA que Microsoft vient de rendre accessible aux utilisateurs.

Il est désormais possible de demander à Bing Chat de créer des images

Et quelles images. Si ce que nous rapportions ce matin de la démo de The Verge avait l’air réel, ce que Microsoft nous montre dans la vidéo ci-dessus est vraiment prometteur. Avec des instructions détaillées, il est possible de générer des images qui se rapprochent assez précisément de ce que l’utilisateur souhaite.

En tout cas, la comparaison visible à la fin des 20 secondes de vidéo entre le modèle précédent de génération d’images et DALL-E 3 fait passer l’ancien pour de la gnognotte. Si ces résultats ressemblent à ce que nous obtenons ensuite dans le monde réel, attention car ce nouveau modèle de génération d’images a fait un énorme pas en avant.

Comme le dit Microsoft dans son blog, DALL-E 3 est un énorme pas en avant par rapport aux générations précédentes. Et il semble que les améliorations dans la représentation des mains et des yeux, entre autres éléments, soient réelles (du moins selon la publicité, bien sûr). Nous verrons comment cette fonction se comporte à l’avenir.

