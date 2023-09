Les Jeux de la Faim : où regarder la saga en streaming avant la sortie du préquel

Si vous avez besoin de vous mettre à jour avec la saga pour bien comprendre l’intrigue de la suite, nous vous expliquerons où vous pourrez la regarder en entier.

Cette saga a marqué un véritable tournant dans les romans et les films pour adolescents

Les jeux de la faim: Balade des oiseaux chanteurs et serpents est sur le point d’arriver dans les cinémas. La très attendue préquelle de la saga de Suzanne Collins est l’un des films les plus aimés par le public jeune du début des années 2000. C’est pourquoi, à l’occasion de la sortie de ce formidable film, il est temps de mettre de l’ordre et de voir comment nous pouvons regarder la saga complète en streaming. Nous vous prévenons que ce ne sera pas facile, car il faut avoir quelques abonnements pour voir l’un des meilleurs blockbusters de science-fiction des dernières années.

De quoi parlent les jeux de la faim

Le monde des jeux de la faim est assez hostile. À un moment donné, il y a eu une grande guerre ou une catastrophe naturelle qui a laissé le monde dans une situation si précaire qu’il semble que les humains étaient au bord de l’extinction. Dans ce contexte, les survivants finissent par être asservis par un gouvernement autoritaire, qui divise les États-Unis (maintenant connu sous le nom de Panem) en différents districts. Chacun d’eux est dédié à quelque chose de spécifique : l’exploitation minière, la chasse, l’agriculture. De plus, chacun a un numéro, les plus riches étant les premiers et les plus pauvres les derniers.

Dans cette situation, Katniss Everdeen prend la place de sa sœur lorsque celle-ci est choisie pour participer aux jeux de la faim, un concours dans lequel deux membres de chaque district doivent se battre à mort pour être les derniers survivants dans un environnement hostile. Là, elle devra forger des alliances inattendues et éliminer de redoutables ennemis pour garantir sa survie.

Toute la saga est basée sur les magistraux livres de Suzanne Collins. Le cinquième volet, Balade des oiseaux chanteurs et serpents, sortira très bientôt, il est donc intéressant de savoir comment regarder toute la saga.

Où regarder toute la saga des jeux de la faim

Il est vrai que la saga des jeux de la faim est assez dispersée. Nous pouvons la trouver sur différentes plateformes de streaming, nous allons donc essayer de vous dire où la regarder sans problème.

Le premier film de la saga, simplement intitulé Les jeux de la faim, est disponible uniquement dans le catalogue de HBO Max. Cela signifie que pour regarder le premier volet, vous devrez avoir un abonnement à cette plateforme en particulier.

Voir le premier film sur HBO Max

Quant au deuxième film, il est sorti en 2013 et est disponible exclusivement dans le catalogue d’Amazon Prime Video.

Voir la deuxième partie sur Amazon Prime Video

La troisième partie de la saga, quant à elle, offre plus de variété et de possibilités de la regarder sur différentes plateformes. D’une part, elle est disponible sur Amazon Prime Video et d’autre part, nous pouvons également la retrouver sur HBO Max.

Voir le troisième volet sur Amazon Prime Video Voir le troisième volet sur HBO Max

Enfin, le dernier volet est disponible dans le catalogue de Netflix et sur Amazon Prime Video, de sorte que le point final de la saga peut être suivi sur ces plateformes.

Voir le quatrième volet sur Netflix Voir le quatrième volet sur Amazon Prime Video

Par conséquent, nous pouvons conclure qu’il est assez compliqué de suivre la saga en streaming et qu’il est tout simplement impossible si vous avez uniquement souscrit à l’une des multiples plateformes disponibles sur le marché.

