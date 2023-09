L’Epic Games Store offre gratuitement deux nouveaux jeux pour toujours cette semaine

Depuis l’Epic Games Store, Out of Line et The Forest Quartet sont offerts jusqu’au 28 septembre.

Les nouveaux jeux gratuits de l’Epic Games Store sont Out of Line et The Forest Quartet

Comme nous l’avions déjà annoncé dans le poste où nous vous rappelions qu’il était toujours possible de réclamer le jeu gratuit de la semaine dernière dans l’Epic Games Store, à partir de 17h00 (heure de la péninsule espagnole), il n’était plus disponible gratuitement, mais deux autres jeux sont offerts cette semaine dans la boutique de jeux pour PC des créateurs de Fortnite. Pour être précis, ces deux nouvelles propositions gratuites seront disponibles à partir d’aujourd’hui, le 21 septembre, jusqu’au 28 septembre à 17h00.

Il convient également de mentionner que les deux nouveaux jeux gratuits de l’Epic Games Store sont Out of Line et The Forest Quartet, et tous deux seront à vous une fois que vous les aurez réclamés sur la plateforme de jeux mentionnée sur PC. Cependant, comme nous l’avons dit, vous avez une semaine pour obtenir ces propositions gratuitement, avant qu’elles ne reviennent à leur prix habituel le 28 septembre à 17h00 (heure de la péninsule espagnole). Avant de détailler ces propositions, Epic Games a déjà révélé l’identité des deux prochains titres qu’ils offriront la semaine prochaine.

Les deux nouveaux jeux gratuits de l’Epic Games Store pour cette semaine sont Out of Line et The Forest Quartet

Out of Line

« Un jeu d’aventure unique rempli de magnifiques casse-tête dessinés à la main avec un style 2D unique. Out of Line raconte les aventures de San alors qu’il tente de s’échapper de l’usine qui était autrefois son foyer. Plongez dans une histoire se déroulant dans un monde mystérieux qui se révèle chapitre par chapitre », nous décrit cette proposition développée par Nerd Monkeys sur sa page officielle de l’Epic Games Store.

Téléchargez Out of Line GRATUITEMENT sur l’Epic Games Store

The Forest Quartet

« The Forest Quartet est un jeu narratif de puzzles en 3D qui parle d’une chanteuse décédée, mais pas oubliée. Jouez en tant que son esprit et voyagez à travers 3 actes pour que les membres de son groupe donnent un concert d’adieu », indique la description officielle du jeu sur sa page officielle de l’Epic Games Store.

Téléchargez The Forest Quartet GRATUITEMENT sur l’Epic Games Store

Enfin, comme certains le savent déjà, l’identité des deux prochains jeux qui seront offerts par l’Epic Games Store à partir du jeudi prochain, le 28 septembre, est déjà connue. Ce sera alors que les jeux dont nous avons parlé dans ce poste ne seront plus gratuits et seront remplacés par Model Builder et Soulstice. Nous parlerons de ces deux jeux vidéo la semaine prochaine, lorsqu’ils prendront leur place.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :