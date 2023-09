Ces Xiaomi Buds 3 bénéficient d’une réduction de 80 euros et incluent un cadeau avec leur achat sur Amazon.

Si vous obtenez ces écouteurs sans fil Xiaomi Buds 3 sur Amazon avec cette offre, vous pouvez également recevoir une lampe de nuit Motion Light Night.

Ces écouteurs Xiaomi Buds 3 sont en promotion sur Amazon et sont accompagnés d’une lampe Motion Light Night en cadeau

Parfois, il faut se permettre de dépenser un peu plus que ce que nous voulons pour obtenir des écouteurs sans fil qui répondent à certaines attentes en termes de performances. Cependant, dans certains cas, nous pouvons trouver des offres intéressantes comme celle que proposent ces écouteurs de Xiaomi, dont le prix est maintenant réduit, et de beaucoup, sur Amazon. De plus, si vous décidez de profiter de cette promotion, vous pourrez également recevoir un cadeau très pratique que vous utiliserez probablement presque tous les jours.

Les écouteurs sans fil en question sont les Xiaomi Buds 3, qui ont généralement un prix recommandé de 129,99 euros, mais qui peuvent maintenant être trouvés avec des réductions dans plusieurs stores à la fois, ainsi que sur Amazon, comme chez PcComponentes. En réalité, dans leur boutique officielle, vous pouvez les trouver avec la même réduction que sur Amazon, mais il est vrai que vous ne recevrez que les écouteurs et pas le cadeau que nous avons déjà mentionné, qui est une lampe de nuit de Xiaomi.

Xiaomi Buds 3 + Motion Light Night

Ces écouteurs Xiaomi Buds 3 sont fortement réduits sur Amazon, où ils sont accompagnés d’une lampe de nuit en cadeau

Comme nous l’avons dit, ces écouteurs ont généralement un prix de 129,99 euros, mais maintenant ils sont disponibles avec une remise de 62% et une réduction de 80 euros, ce qui est très remarquable. Par conséquent, grâce à cette vente flash, vous pouvez acheter ces Xiaomi Buds 3 au prix de 49,99 euros sur Amazon, où ils ont une note de 4,1 étoiles et, si vous êtes client d’Amazon Prime, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite et rapide. De plus, n’oubliez pas que si vous les achetez avec cette offre, vous pouvez également obtenir la lampe de nuit mentionnée, offerte avec cette promotion.

Les Xiaomi Buds 3 sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui disposent de 3 modes d’annulation active du bruit allant jusqu’à 40 dB, l’un d’entre eux étant une annulation du bruit hybride distinctive qui filtre les bruits ambiants pour nous. De plus, ils sont compatibles avec Android, iOS et Windows, et il est certain que vous serez heureux de savoir qu’ils peuvent être connectés simultanément à deux appareils. D’autre part, ils ont une charge sans fil, une entrée USB-C, le Bluetooth 5.2 et ont une protection IP55, ce qui signifie qu’ils sont résistants à la poussière, aux éclaboussures d’eau et à la transpiration.

En dehors de cela, nous pouvons également parler de l’autonomie de ces écouteurs sans fil, qui peut nous offrir jusqu’à 7 heures de lecture avec annulation active du bruit, bien qu’elle puisse atteindre 32 heures avec l’étui. D’autre part, si vous voulez quelques détails sur la lampe qui accompagne l’achat de ces écouteurs, nous pouvons dire qu’il s’agit de la Motion Night Light. Il s’agit d’une petite lampe de nuit avec un capteur de mouvement et un éclairage LED, qui a une portée allant jusqu’à 6 mètres. De plus, elle dispose d’un capteur de luminosité pour s’activer uniquement dans des conditions de faible éclairage.

Xiaomi Buds 3 + Motion Light Night

Cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que vous pouvez obtenir ces écouteurs Xiaomi Buds 3 et la lampe de nuit Motion Night Light au prix de 49,99 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous présentons dans cet article.

