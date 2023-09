Cette application gratuite transforme votre iPad en un moniteur externe pour votre console, Mac ou PC

Lux, l’entreprise responsable de Halide, l’une des applications de photographie les mieux notées pour iOS, vient de lancer une application qui va changer la façon dont les iPad sont utilisés.

Orion Video System en fonctionnement.

Si existe un studio de développement iOS qui mérite beaucoup d’éloges, c’est certainement Lux. Pour ceux qui ne le savent pas, ils sont responsables d’Halide, qui a récemment été mis à jour pour s’adapter aux nouveautés d’iOS 17 et aux tout nouveaux iPhone 15. Cette application est universellement considérée comme l’une des meilleures façons de tirer le meilleur parti de l’appareil photo de l’iPhone, donc vous pouvez imaginer sa qualité.

Maintenant, selon ce qui a été révélé par le studio lui-même sur le site web du projet, Lux a lancé une application appelée Orion Video System qui permet de convertir un iPad en moniteur HDMI externe. Ce « moniteur » pourrait être utilisé avec des ordinateurs, des consoles, des caméras et d’autres appareils. Autrement dit, quelque chose de similaire à ce que fait Duet Display, mais avec des fonctionnalités supplémentaires et boostées.

De quoi avez-vous besoin pour utiliser Orion Video System ?

Ce serait fantastique qu’Orion Video System fonctionne sur tous les iPad, mais tout ce qui brille n’est pas de l’or. Pour que Orion Video System fonctionne sur notre iPad, nous devons remplir les conditions suivantes:

Avoir iPadOS 17 installé.

Un iPad avec un port USB-C.

Un capturateur vidéo USB-C.

Autrement dit, si vous avez un iPad avec un connecteur Lightning, désolé, mais vous ne pourrez pas profiter de cette application. Et si vous n’avez pas de capturateur vidéo USB-C non plus.

Orion Video System fonctionne avec n’importe quel appareil prenant en charge le HDMI. Dans cette gamme se trouvent les ordinateurs Mac, les PC, les consoles, les mini-consoles rétro et les caméras de différentes conditions et pelages. Selon ses responsables, Orion est capable de faire de l’upscaling avec la Nintendo Switch pour que ses jeux soient affichés en 4K en temps réel, ce qui est assez impressionnant.

En ce qui concerne ce que peut faire Orion avec les caméras, il permet d’utiliser l’iPad comme un viseur pour vérifier le cadrage, ainsi que pour effectuer des mesures colorimétriques lors de l’enregistrement et de la prise de vue fixe.

Télécharger Orion est gratuit et il est livré avec une démo qui permet aux utilisateurs de tester l’application sans avoir besoin d’utiliser un capturateur. Il y a un paiement unique (et facultatif) de 5 dollars qui permet d’acheter des fonctionnalités alimentées par IA pour faire de l’upscaling en 4K, émuler un moniteur à rayons cathodiques et des réglages avancés d’image.

