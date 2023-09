Nouveau Redmi Note 13 Pro+: le Redmi le plus puissant à ce jour révolutionne son design et place 16 Go de RAM dans notre poche

Arrive l’un des grands jours de l’année pour Xiaomi car même si la famille Redmi ne dirige pas le catalogue de la marque en puissance, elle se situe certainement parmi les premiers en termes de ventes. Surtout lorsqu’il s’agit de modèles de la famille Redmi Note, comme les Redmi Note 13 qui débarquent aujourd’hui. Et parmi eux, le nouveau Redmi Note 13 Pro+ dégage du design et de la puissance de tous les côtés.

Comme prévu, le nouveau Redmi Note 13 Pro+ se place à la tête de la nouvelle famille avec des caractéristiques aussi puissantes que la caméra de 200 mégapixels qui dirigera son équipe arrière. En plus de cela, le modèle devient l’un des plus intéressants du marché et bien qu’il mette pour l’instant un pied en Chine, nous espérons le voir également dans notre pays très bientôt.

Fiche technique du Redmi Note 13 Pro+

Xiaomi Redmi Note 13 pro+ écran OLED de 6,67 pouces FULLHD+ FORMAT 20:9 TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 120HZ LUMINOSITÉ DE 1 800 NITS DOLBY VISION ET HDR10+ GORILLA GLASS VICTUS PROCESSEUR MEDIATEK DIMENSITY 7200 ULTRA GPU ARM MALI-G610 VERSIONS 12GB/256GB 12GB/512GB 16GB/512GB BATTERIE 4 800 MAH CHARGE RAPIDE À 120W DIMENSIONS ET POIDS À déterminer APPAREILS PHOTO ARRIÈRE PRINCIPAL : 200 MÉGAPIXELS F/1.7, OIS, MISE AU POINT PDAF GRAND ANGLE : 8 MÉGAPIXELS F/2.2, 120º MACRO : 2 MÉGAPIXELS F/2.4 APPAREIL PHOTO FRONTAL PRINCIPAL : 16 MÉGAPIXELS F/2.2 SYSTÈME D’EXPLOITATION ANDROID 13 MISE À JOUR VERS ANDROID 14 MIUI 14 MISE À JOUR VERS MIUI 15 CONNECTIVITÉ 5G WIFI 6 BLUETOOTH 5.2 GPS DOUBLE NFC PORT INFRAROUGE USB C 2.0 AUTRES LECTEUR D’EMPREINTES SOUS L’ÉCRAN IP68 CONTRE LA POUSSIÈRE ET L’EAU PRIX À PARTIR DE 257 EUROS

Puissance remarquable pour une gamme moyenne premium avec un design haut de gamme

Le nouveau Redmi Note 13 Pro+ de Xiaomi arrive sur le marché avec le tout nouveau MediaTek Dimensity 7200 Ultra en tant que cerveau, une puce de quatre nanomètres qui fonctionne à 2,8 GHz, qui a un Mali-G610 pour les graphismes et qui offre, entre autres choses, la 5G, le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et le GPS Dual. Ah, et un port USB de type C 2.0 pour la charge et le transfert de fichiers. Pas mal du tout pour une gamme moyenne qui doit se déplacer dans des zones de prix agressives et qui bénéficiera de jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go d’espace interne dans sa version la plus puissante.

En ce qui concerne l’écran, le nouveau Redmi Note 13 Pro+ est livré avec un écran OLED de 6,67 pouces de diagonale avec une résolution FullHD+ et un format 20:9 avec rafraîchissement à 120 Hz. Mais ce n’est pas tout, il est également compatible avec Dolby Vision et HDR10+, en plus d’être protégé par le Gorilla Glass Victus. Le lecteur d’empreintes digitales est également placé sous cet écran, et sous tout le châssis, nous trouvons une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 120W. Pas de charge sans fil ici, malheureusement.

En plus de tout ce qui a été mentionné, le Redmi Note 13 Pro+ est livré avec le traditionnel port infrarouge pour transformer le téléphone en télécommande universelle, et il disposera également de la puce NFC pour les paiements mobiles. La marque spécifie que cette puce pourrait ne pas arriver sur tous les marchés, mais rien ne laisse penser que nous ne l’aurons pas en France comme pour les générations précédentes. Le téléphone est Dual SIM, d’ailleurs, et bénéficie de la certification IP68, ce qui le rend littéralement étanche, bien que les marques ne recommandent pas de le soumettre à cette usure.

La photographie, avec 200 mégapixels en tête

Sans aucun doute, l’appareil photo principal est l’un des aspects du Redmi Note 13 Pro+ que Xiaomi a promu dans les jours précédant sa présentation d’aujourd’hui. Le téléphone accompagne ce capteur principal d’ une lentille f/1.7 assez lumineuse qui offre, entre autres choses, une distance focale de 24 mm. La lentille est stabilisée optiquement (OIS) et le capteur offre une mise au point PDAF.

En tant que deuxième appareil photo, nous avons un ultra grand-angle de 8 mégapixels avec une lentille f/2.2 et jusqu’à 120º de champ de vision. Le capteur est sensiblement plus petit que le principal (1/4″ contre 1/1,4″). Quant au troisième appareil photo, il s’agit d’un appareil photo avec mise au point macro de 2 mégapixels avec une lentille f/2.4. Assez standard.

Le Redmi Note 13 Pro+ a également une caméra selfie de 16 mégapixels intégrée à l’écran, avec une lentille f/2.5. Au fait, l’appareil est capable d’enregistrer des vidéos FullHD à 60 images par seconde et comprend dans son application appareil photo pour MIUI 14 (avec Android 13, tous les deux mis à jour) les modes de portrait habituels, professionnels, nocturnes, etc.

Versions et prix du Redmi Note 13 Pro+

Comme nous l’avons déjà mentionné, le nouveau Redmi Note 13 Pro+ est initialement mis en vente en Chine en vue d’un futur lancement international qui n’est pour l’instant pas confirmé. Nous vous indiquerons donc les modèles et les prix qui sont mis en vente dans le pays asiatique avec leurs prix locaux et la conversion en euros selon le taux actuel.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ avec 12GB/256GB : 1 999 yuans, 257 euros au taux de change

1 999 yuans, 257 euros au taux de change Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ avec 12GB/512GB : 2 099 yuans, 270 euros au taux de change

2 099 yuans, 270 euros au taux de change Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ avec 16GB/512GB : 2 199 yuans, 282 euros au taux de change actuel

Plus d’informations | Xiaomi China

