Problèmes avec l’A17 Pro de l’iPhone 15 Pro : surchauffe et autonomie réduite, selon les premiers tests

Plusieurs tests de performance ont révélé que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max rencontrent quelques problèmes de température, en plus d’une autonomie inférieure à celle de leurs prédécesseurs.

Le A17 Pro est le processeur exclusif des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

Plus d’une semaine s’est écoulée depuis la présentation des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, et maintenant vient le moment décisif : les premiers tests des appareils commencent à voir le jour, après que certaines personnes aient pu les utiliser pendant quelques jours. Cette fois-ci, l’attention était portée sur le nouveau processeur A17 Pro intégré dans les iPhone 15 Pro et Pro Max, surtout après avoir pu constater leurs impressionnants résultats dans les tests de performance synthétiques et après qu’Apple ait démontré comment ses nouveaux téléphones sont capables de faire tourner des jeux vidéo triple A avec aisance.

Mais il semble que tout ce qui brille n’est pas d’or. Plusieurs tests de performance réalisés par des YouTubers d’origine chinoise ont démontré que le processeur des iPhone 15 Pro et Pro Max rencontre des problèmes de surchauffe, ce qui finit par affecter leurs performances en raison de la façon dont l’appareil gère la puissance en fonction de la température.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également été constaté que l’autonomie des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max est inférieure à celle de leurs prédécesseurs, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Ralentissements dus aux températures élevées et autonomie décevante : les premiers problèmes de l’iPhone 15 Pro voient le jour

Le créateur de contenu chinois Geekerwan a été chargé de réaliser les tests approfondis sur l’iPhone 15 Pro et son processeur A17 Pro. Tout au long de la vidéo, il démontre comment le nouveau produit phare d’Apple n’est pas capable de maintenir son niveau maximal de performance pendant une longue période en raison de problèmes de thermal throttling causés par la température élevée atteinte par le processeur, ce qui, à son tour, fait monter la température du châssis en titane et en verre de l’appareil jusqu’à 48 degrés.

En réalité, pour obtenir le score le plus élevé possible lors du test de performance Geekbench 6, le créateur de contenu a dû utiliser un périphérique de refroidissement externe pour maintenir l’iPhone 15 Pro Max utilisé lors des tests au frais afin de maximiser ses performances, car le système de refroidissement intégré du téléphone ne semble pas suffisant pour résoudre les problèmes causés par l’excès de chaleur.

Dans d’autres tests, on a voulu vérifier les performances de l’iPhone 15 Pro Max lors de jeux. En exécutant Genshin Impact avec les paramètres graphiques les plus exigeants dans une pièce à une température de 25 degrés et l’écran réglé sur 300 nits de luminosité, l’iPhone 15 Pro Max a produit une moyenne de 59,1 FPS avec une consommation énergétique de 4,13 W. Le même test sur l’iPhone 14 Pro Max a donné des résultats très différents, avec une moyenne de 56,5 FPS et une consommation de 4,32 W.

Ainsi, bien que des améliorations légères existent au niveau des performances, une gestion thermique insuffisante semble nuire à l’expérience avec l’A17 Pro jusqu’à un certain point. De plus, d’autres tests réalisés par le même créateur ont montré que l’autonomie de la série iPhone 15 Pro semble être inférieure à celle des iPhone 14 Pro.

Ces tests ont permis de constater une autonomie de 7 heures et 13 minutes sur le plus grand modèle de la famille, l’iPhone 15 Pro Max. Dans le même test, l’iPhone 14 Pro Max a atteint 7 heures et 55 minutes, malgré une batterie légèrement plus petite.

« L’iPhone 15 Pro a la pire autonomie des deux dernières générations d’iPhone. »

Il en va de même pour les modèles « Pro » tout court : l’iPhone 15 Pro n’a qu’une autonomie de seulement 6 heures, contre 6 heures et 46 minutes pour l’iPhone 14 Pro. Ainsi, par ailleurs, l’iPhone 15 Pro a la pire autonomie des deux dernières générations d’iPhone. En revanche, l’iPhone 15 Plus, avec son processeur A16 Bionic et sa batterie d’une capacité de 4383 mAh, a la meilleure autonomie, dépassant de deux heures l’iPhone 15 Pro Max lui-même, bien que ce dernier soit équipé d’une batterie plus grande.

Il semble donc clair que l’Apple A17 Pro semble avoir été lancé sur les iPhone 15 Pro avec quelques problèmes d’efficacité, que même son processus de 3 nanomètres ne parvient pas à dissimuler. Maintenant, il reste à voir si Apple est capable de corriger ce problème dans une certaine mesure grâce à des mises à jour logicielles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :