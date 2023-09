Le Redmi Note 13 Pro est maintenant officiel : tout ce que vous devez savoir sur le deuxième Redmi le plus puissant du catalogue Xiaomi.

Jeudi, mais pas un de plus, car aujourd’hui est le jour des nouveaux téléphones mobiles. Aujourd’hui, nous avons rencontré les nouveaux membres de l’une des familles de smartphones Xiaomi les plus réussies. Et nous connaissons déjà les nouveaux Xiaomi Redmi 13, du modèle standard au plus haut de gamme de tous.

Ici, vous pouvez trouver toutes les informations sur le Redmi Note 13 Pro+, le haut de gamme et le téléphone mobile le plus puissant de Redmi actuellement. Mais maintenant, il est temps de jeter un coup d’œil à son frère, un Redmi Note 13 Pro tout aussi attrayant en termes de caractéristiques, de design et à un prix très abordable.

Redmi Note 13 Pro : fiche technique

Redmi Note 13 Pro DIMENSIONS ET POIDS 161.15 × 74.24 × 7.98 mm | 187 grammes ÉCRAN Type: AMOLED Taille: 6,67 pouces

Résolution: 2712 x 1220 (1,5K)

Affichage en couleur: 12 bits

Rapport de contraste: 5 000 000:1

Taux de rafraîchissement de l’écran: jusqu’à 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile: jusqu’à 2160Hz instantané PROCESSEUR et GPU Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Processus SoC: processus de 4 nm

Fréquence CPU: Processeur octa-core jusqu’à 2,4 GHz

GPU: Adreno 710 RAM 8 Go / 12 Go / 16 Go STOCKAGE 128 Go / 256 Go / 512 Go APPAREILS PHOTO ARRIÈRE Appareil photo principal Ultra HD de 200 MP

Objectif super grand angle de 8 MP

Objectif macro de 2 MP APPAREIL PHOTO AVANT 16 MP BATTERIE 5 100 mAh avec charge rapide de 67 W SYSTÈME D’EXPLOITATION MIUI 14 basé sur Android 13 CONNECTIVITÉ Double SIM 5G | WiFi 6 | Bluetooth 5.2 | NFC AUTRES Dolby Vision | Empreinte digitale sous l’écran | Déverrouillage en cas de faible luminosité | Détection du rythme cardiaque | Certification TÜV Rheinland Hardware Low Blue Light | Certification TÜV Rheinland Rhythm Friendly | Certification TÜV Rheinland Strobe Free PRIX À partir de 180,08 euros

Design : le luxueux ‘sandwich’ en verre

Similaires mais différents, si le Redmi Note 13 Pro+ mise sur le premier écran incurvé de l’histoire des Redmi et un dos en cuir, le Redmi Note 13 Pro préfère un profil frontal complètement plat, avec des coins arrondis mais des côtés droits, dans un ‘sandwich’ en verre. Le téléphone a un boîtier en verre double face, ce qui signifie que l’écran et le dos sont en verre, ce qui lui confère une touche Premium distinctive.

Ceci et la bordure inférieure sont les seules différences avec son grand frère, car bien qu’un peu plus large que celle du Note 13 Pro+ (qui est essentiellement inexistante), le Redmi Note 13 Pro a une bordure inférieure minime sur son écran.

Écran : profitez d’un AMOLED 1,5K

Avec une luminosité maximale de 1800 nits, un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, des bords étroits et une densité de pixels allant jusqu’à 446 PPI, l’écran AMOLED du Redmi Note 13 Pro dispose d’une protection oculaire à haute luminosité de 1,5K de deuxième génération, et avec la certification Rheinland pour une triple protection oculaire, il réduit la fatigue oculaire lors d’une utilisation quotidienne.

Le panneau peut ajuster intelligemment la température des couleurs de l’écran en fonction des variations de température des couleurs de la lumière du jour à différents moments de la journée et dans différents scénarios d’application.

Processeur : le cœur Snapdragon

Si nous regardons directement sous l’écran, nous verrons que le téléphone est alimenté par une puce très puissante dans la gamme moyenne : rien de moins qu’un Snapdragon 7s Gen 2, ce qui assure de bonnes performances pour la multitâche, les jeux, la photographie et la bureautique, selon votre utilisation prévue du téléphone. Vous pouvez choisir parmi trois versions de RAM allant de 8 Go jusqu’à énormes 16 Go et de l’espace de stockage interne allant de 128 Go jusqu’à 512 Go.

Caméra : 200 MP et stabilisation optique

En partageant la même version personnalisée du capteur photographique Samsung ISOCELL de 200 mégapixels, la caméra du Redmi Note 13 Pro est un module triple qui comprend :

Appareil photo principal Ultra HD de 200 MP : capteur phare Samsung HP3, capteur 1/1,4″, 2,24μm pixels de fusion, et une autre fonctionnalité du modèle le plus haut de gamme comme la stabilisation optique OIS et la stabilisation électronique EIS

: capteur phare Samsung HP3, capteur 1/1,4″, 2,24μm pixels de fusion, et une autre fonctionnalité du modèle le plus haut de gamme comme la stabilisation optique OIS et la stabilisation électronique EIS Objectif super grand angle de 8 MP

Objectif macro de 2 MP

Le capteur, avec le support de l’IA et prêt à vous transformer en un professionnel grâce à ses réglages, comprend également un mode Caméra cinéma, un mode Cadres cinéma, un mode Magie pour le ciel, Macro et photographie en ‘Time Lapse’, Mise au point maximale, un mode Beauté retouché par l’IA et plus encore.

En ce qui concerne la caméra frontale, nous avons un capteur HD frontal de 16 MP avec :

Soft Ring

AI Beauty

AI Watermark

Timed Burst

Mode nuit

Motion Photo

Reconnaissance faciale

Contrôle vocal

Photo par geste

Prix et date de sortie du Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Disponible en jusqu’à 5 configurations différentes, le modèle le moins cher est à moins de 200 euros, et celui avec la plus grande capacité et les énormes 16 Go de RAM -que beaucoup d’ordinateurs de jeu aimeraient avoir-, atteint seulement 257,26 euros.

Ci-dessous vous trouverez les prix officiels pour le marché chinois. Notez que les chiffres en euros sont des conversions du prix en yuans, et qu’ils peuvent varier lors de leur sortie en Occident. Comme d’habitude, il n’y a pas encore de date pour l’Europe, qui sera probablement au début de l’année prochaine.

Redmi Note 13 Pro de 8 / 128 Go : 1 399 yuans (180,08 euros en conversion)

: 1 399 yuans (180,08 euros en conversion) Redmi Note 13 Pro de 8 / 256 Go : 1 499 yuans (192,95 euros en conversion)

: 1 499 yuans (192,95 euros en conversion) Redmi Note 13 Pro de 12 / 256 Go : 1 699 yuans (218,69 euros en conversion)

: 1 699 yuans (218,69 euros en conversion) Redmi Note 13 Pro de 12 / 512 Go : 1 899 yuans (244,44 euros en conversion)

: 1 899 yuans (244,44 euros en conversion) Redmi Note 13 Pro de 16 / 512 Go : 1 999 yuans (257,26 euros en conversion)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :