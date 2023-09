Une femme reste piégée dans une toilette en essayant de récupérer l’Apple Watch qui est tombée dedans

C’était une toilette extérieure, avec un réservoir en dessous.

Les toilettes extérieures dans lesquelles la femme est restée coincée (Photo : Associated Press via Michigan State Police)

Peut-être que ta journée ne se passe pas bien, mais elle sera toujours meilleure que celle de la femme qui est restée coincée dans des toilettes à la recherche de sa montre Apple. Cela s’est passé mardi dernier dans le Michigan, un État situé au nord-est des États-Unis. Elle a perdu son appareil dans les toilettes et a essayé de le récupérer, mais malheureusement elle est tombée à l’intérieur et a dû être secourue.

Ce n’était pas des toilettes conventionnelles

Vous vous demandez peut-être comment elle est tombée dans des toilettes. La vérité est qu’il ne s’agissait pas de toilettes classiques, mais de toilettes extérieures, essentiellement des toilettes de camping, situées à l’extérieur d’un bâtiment. C’est une cabane en bois avec des toilettes à l’intérieur, qui sont situées au-dessus d’un conteneur où tombent les excréments humains. En d’autres termes, le problème n’était pas qu’elle se soit coincée la main, mais qu’elle soit vraiment tombée dans ce conteneur.

Tout a commencé lorsque la femme a dû aller faire ses besoins mardi dernier dans la ville de Bagley, plus précisément sur le quai du Département des ressources naturelles, au lac Dixon, dans le Michigan. Selon l’Associated Press, la femme a laissé tomber sa montre intelligente dans les toilettes et a essayé de la récupérer, mais elle est tombée dans le réservoir. En dessous, elle n’a pas réussi à sortir et a commencé à crier à l’aide.

Heureusement, des personnes ont entendu ses cris et sont venues l’aider. La police a pu retirer les toilettes et la sortir du réservoir d’excréments avec des cordes. Le modèle précis de la Apple Watch qui est tombée n’a pas été dévoilé, bien que cette plongée mérite au moins une Apple Watch Series 9 ou sa version de luxe à 1900 dollars.

Elle est sortie indemne, à part la peur et la saleté, et a réussi à récupérer sa montre intelligente. En dehors de la particularité de la situation, cela aurait pu finir tragiquement si ses cris n’avaient pas été entendus par d’autres personnes, car elle serait restée enfermée là-bas. « Si vous perdez un objet dans les toilettes d’une toilette extérieure, ne tentez pas d’entrer dans la zone de confinement, vous pourriez vous blesser gravement », a déclaré la Police d’État du Michigan.

