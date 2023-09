Apple explique pourquoi le zoom optique de l’iPhone 15 Pro Max est limité à 5 augmentations

Apple a annoncé l’iPhone 15 Pro Max à la mi-septembre comme l’iPhone le plus avancé de son histoire, et le modèle qui introduit la plus grande révolution en termes de photographie ces dernières années. Pour cela, la société a introduit un nouveau système de zoom optique 5x et 120 mm, le plus important à ce jour sur un iPhone.

Mais comparé à celui de certains smartphones Android, comme celui du Samsung Galaxy S23 Ultra, le système de zoom du nouveau smartphone phare d’Apple reste un peu en retrait en termes de portée. Apple en est consciente, et récemment elle a voulu expliquer pourquoi elle a décidé de ne pas inclure un zoom plus long dans le nouvel iPhone 15 Pro Max.

Une question de stabilisation

Pour réussir à offrir le zoom optique de plus grande portée jamais vu sur un iPhone, Apple a conçu une lentille « tetra-prisme » qui combine la stabilisation optique de l’image et un module de déplacement du capteur avec autofocus 3D. Ainsi, il est possible de garantir que les images capturées avec cet appareil photo seront nettes et que les mouvements ne causeront pas de vibrations ou d’effets flous indésirables.

Dans une interview accordée au site français Numerama, le vice-président de l’ingénierie du logiciel appliqué à l’appareil photo d’Apple, Jon McCormack, a expliqué que la caméra 5x de l’iPhone 15 Pro Max peut stabiliser les scènes beaucoup mieux que les caméras avec zoom optique 10x présentes sur d’autres smartphones.

« Le zoom 5x est quelque chose que nous pouvons stabiliser incroyablement bien. Si vous regardez le zoom 10x, à moins que vous ayez les mains les plus stables du monde ou un trépied, il est vraiment difficile à utiliser. »

< p>Il est vrai que le responsable du logiciel de l’appareil photo d’Apple n’a pas tort. Un des grands problèmes lors de l’utilisation des caméras avec téléobjectif de certains smartphones Android haut de gamme est la stabilisation, surtout lorsqu’ils vont au-delà des cinq fois le zoom. Cependant, des marques comme Samsung ou Huawei ont amélioré leurs systèmes photographiques au fil des années, et peu à peu cet inconvénient disparaît.

En dehors de cela, McCormack a également expliqué que le capteur derrière le téléobjectif de l’iPhone 15 Pro Max utilise un capteur beaucoup plus lumineux que la majorité des appareils photo avec zoom optique disponibles sur le marché, avec une ouverture ƒ/2,8. Le téléobjectif 10x du Galaxy S23 Ultra, par exemple, a une ouverture ƒ/4,9 et, par conséquent, il n’est pas capable de capturer autant de détails dans les scènes nocturnes.

L’article Apple explique pourquoi le zoom optique de l’iPhone 15 Pro Max est limité à 5 fois a été initialement publié sur Netcost-security.fr.

