240 euros en moins : l’un des meilleurs smartphones de l’année s’effondre

Cette bête reste l’un des achats de l’année, avec cette réduction c’est une vraie friandise.

Le dos de l’OnePlus 11.

Nous n’en avons pas autant parlé qu’il le mérite et il est peut-être passé un peu inaperçu dans notre rubrique des offres. Cependant, le OnePlus 11 5G reste l’un des meilleurs achats de l’année 2023 et bénéficie d’une réduction brutale. Vous pouvez l’avoir chez vous avec une remise de 240 euros grâce à AliExpress Store.

Pour profiter du meilleur prix, tout ce que vous avez à faire est d’appliquer le code FR60 avant de finaliser votre achat. Vous obtenez le modèle global, bien sûr, accompagné d’une respectable mémoire RAM de 8 Go et d’un stockage de 128 Go. Dans la boutique officielle de OnePlus, il coûte encore près de 850 euros, c’est une excellente opportunité.

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone OnePlus

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,7″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 100W

Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC, 5G

Le smartphone chinois est équipé d’un écran de très haut niveau. OnePlus a intégré un écran AMOLED de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ et 120 Hz dans son vaisseau amiral, qui satisfera même les utilisateurs les plus exigeants. Il déborde de couleurs et est d’une fluidité étonnante.

Exploitez sans hésiter ces jeux et applications que vous aimez tant, le processeur de l’OnePlus 11 5G est une véritable bête. Nous parlons du Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, l’une des meilleures créations de l’entreprise américaine. Vous volerez chaque jour, vous ne pourrez plus revenir à un téléphone ordinaire après l’avoir essayé.

Le magnifique dos de notre protagoniste abrite 3 bonnes caméras. Nous avons un impressionnant capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 48 mégapixels et une caméra de 32 mégapixels composée d’un téléobjectif. Libérez le photographe qui est en vous, vous ne manquerez de rien.

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de dépenser 1 000 euros ou plus pour avoir un haut de gamme avec lequel profiter au maximum. Il suffit d’attendre quelques mois pour que des smartphones aussi complets que ce OnePlus 11 5G voient leur prix baisser. Avec ce téléphone chinois, vous aurez tout ce que vous pouvez souhaiter, il vous accompagnera pendant de nombreuses années sans baisser de niveau.

