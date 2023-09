Le nouveau Redmi Note 13 5G met une forte concurrence dans la gamme basse : design de pointe, matériel que peu égalent et un prix imbattable.

Il semblait que Xiaomi ne nous avait rien de plus préparé aujourd’hui après nous avoir présenté les nouveaux Redmi Note 13 Pro+ et Redmi Note 13 Pro. Cependant, la marque asiatique a voulu nous surprendre une dernière fois en lançant le nouveau Redmi Note 13 5G, le terminal d’entrée de gamme de cette famille qui est le véritable monstre du rapport qualité-prix.

Cet appareil peut déjà être acheté en Chine à partir de 1 099 yuans, soit environ 142 euros au taux de change, dans sa variante avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Nous n’avons pas encore confirmation de sa sortie sur le marché mondial, mais il est très probable qu’il arrive dans quelques mois, comme cela s’est produit historiquement avec cette série de téléphones.

Fiche technique du nouveau Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 5g DIMENSIONS ET POIDS 161.11 x 74.95 x 7.6 mm

173,5 grammes ÉCRAN 6.67″ AMOLED

120 Hz, Fréquence d’échantillonnage tactile 2 160 Hz

FHD+ (2400 × 1080 pixels)

Contraste 5 000 000:1, luminosité maximale de 1 000 nits, rafraîchissement variable de 60 Hz à 120 Hz

10 bits, PWM haute fréquence de 1920 Hz, 100% DCI-P3 PROCESSEUR MediaTek 6080 (jusqu’à 2.4 GHz)

GPU Mali-G57 RAM 6 / 8 / 12 Go LPDDR4X STOCKAGE 128 / 256 Go UFS 2.2 APPAREIL PHOTO ARRIÈRE Capteur principal 108 MP, f/1.7

Profondeur 2 MP APPAREIL PHOTO AVANT 16 MP BATTERIE 5 000 mAh

Charge rapide 33 W SYSTÈME D’EXPLOITATION MIUI 14 + Android 13 CONNECTIVITÉ Dual nano SIM 5G

Wi-Fi 2,4 / 5 GHz

Bluetooth 5.3

GPS, Beidou, GLONASS et Galileo

NFC

Infrarouge

USB Type-C

Jack 3,5 mm AUTRES Lecteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral Double haut-parleur avec jusqu’à 200% de volume en plus

Certification audio Hi-Res PRIX Environ 142 euros au taux de change

Un design qui cache un terminal simple, mais très recommandable

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, ce nouveau Redmi Note 13 5G est assez similaire au design de sa version Pro, et cela, sans aucun doute, est une excellente nouvelle. Cependant, dans ce modèle, nous devons souligner qu’il ne dispose que d’un double capteur arrière de caméras, composées d’un capteur principal de 108 MP avec une ouverture de f/1.7 et d’un deuxième capteur de profondeur de 2 MP.

Il est assez rare de trouver un capteur d’une résolution aussi élevée dans cette gamme de prix, et encore moins qu’il nous offre un zoom numérique jusqu’à trois fois, promettant de fournir d’excellents résultats en termes de qualité. De plus, nous avons un capteur selfie de 16 MP, un capteur simple mais très efficace pour obtenir des photos plus que dignes.

En ce qui concerne son intérieur, parlons de son écran. Ce Redmi Note 13 5G est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et, le plus intéressant, avec un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz et un échantillonnage tactile de 2 160 Hz, idéal pour profiter au maximum de la jouabilité. Bien sûr, il comprend également d’autres technologies intéressantes telles qu’une couverture de couleur à 100% dans l’espace DCI-P3, 10 bits et une luminosité maximale allant jusqu’à 1 000 nits.

Cet écran pourra non seulement être apprécié pour la qualité du contenu que nous pourrons y visualiser, car heureusement, Xiaomi a décidé d’intégrer un double haut-parleur stéréo sur ce modèle qui promet jusqu’à 200% de volume en plus par rapport à sa génération précédente, incroyable compte tenu de la gamme dont nous parlons.

Enfin, il convient également de souligner son matériel interne. Ce terminal Redmi est équipé d’une puissante puce MediaTek 6080, associée à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. De plus, il dispose également d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W et, pour ne rien gâcher, d’une longue liste de connexions sans fil de haut niveau, telles que sa double nano-SIM 5G ou le Bluetooth 5.3.

Prix et disponibilité du nouveau Redmi Note 13 5G

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, le nouveau Redmi Note 13 5G est déjà disponible en Chine à l’achat, bien que, pour le moment, son lancement mondial n’ait pas été confirmé, mais il est fort probable qu’il arrive dans quelques mois. En ce qui concerne ses prix, ils sont fixés comme suit :

Xiaomi Redmi Note 13 5G 6+128 Go : 1 099 yuans, soit environ 142 euros au taux de change

1 099 yuans, soit environ 142 euros au taux de change Xiaomi Redmi Note 13 5G 8+128 Go : 1 199 yuans, environ 155 euros au taux de change

1 199 yuans, environ 155 euros au taux de change Xiaomi Redmi Note 13 5G 8+256 Go : 1 399 yuans, environ 180 euros au taux de change

1 399 yuans, environ 180 euros au taux de change Xiaomi Redmi Note 13 5G 12+256 Go : 1 599 yuans, environ 206 euros au taux de change

Plus d’informations | Xiaomi China

