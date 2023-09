Aujourd’hui, deux nouveaux jeux gratuits arrivent sur Epic Games Store, mais on peut encore les obtenir pour toujours

911 Operator est le titre que nous pouvons obtenir gratuitement jusqu’à 17h aujourd’hui, moment où deux nouveaux jeux gratuits arriveront dans l’Epic Games Store.

Dernières heures pour réclamer gratuitement 911 Operator dans l’Epic Games Store

Comme beaucoup d’entre vous le savent, surtout ceux d’entre vous qui jouent sur PC, aujourd’hui est le jour où l’Epic Games Store offrira gratuitement deux nouveaux jeux à tous ceux qui ont un compte actif sur la plateforme et qui souhaitent avoir ces deux propositions. Oui, exactement, après plusieurs semaines à ne donner qu’un seul titre, les créateurs de Fortnite reviennent à l’habitude de nous offrir deux nouveaux jeux vidéo que nous pouvons ajouter à notre bibliothèque sur le store lui-même. De plus, il convient de rappeler que ces deux jeux seront Out of Line et The Forest Quartet, et nous en parlerons cet après-midi lorsque ils deviendront gratuits à partir de 17h (heure française).

Cependant, jusqu’à cet après-midi, il est encore possible de réclamer le jeu gratuit de la semaine dernière, précisément celui qui a été offert du 14 septembre jusqu’à aujourd’hui, 21 septembre. La proposition en question est 911 Operator et nous sommes donc dans les dernières heures pour pouvoir le télécharger sur notre ordinateur sans aucun frais et pour toujours, car à partir de 17:00, les jeux gratuits seront d’autres et celui-ci retrouvera son prix habituel dans l’Epic Games Store.

Si vous n’avez pas encore réclamé le jeu 911 dans l’Epic Games Store, vous avez encore quelques heures pour le faire

« Dans 911 OPERATOR, vous incarnerez le rôle d’un opérateur de secours qui devra réagir immédiatement aux appels d’urgence qui se présentent. Votre tâche ne se limitera pas à répondre au téléphone, mais vous devrez également réagir correctement à chaque situation, parfois en fournissant des instructions de premiers secours, d’autres fois en faisant intervenir la police, les pompiers ou les services médicaux. Rappelez-vous que n’importe qui peut être à l’autre bout du téléphone : un père avec sa fille mourante, un terroriste imprévisible ou simplement un plaisantin. Serez-vous capable de gérer n’importe quelle situation ?« , peut-on lire dans la description du jeu sur sa page de l’Epic Games Store.

Téléchargez 911 Operator GRATUITEMENT dans l’Epic Games Store

Cela dit, vous savez maintenant que vous êtes toujours dans les dernières heures pour réclamer gratuitement 911 Operator dans l’Epic Games Store, car à partir de 17h (heure française), ce seront Out of Line et The Forest Quartet qui seront les jeux gratuits pendant une semaine entière dans le store susmentionné des créateurs de Fortnite, et ils seront disponibles gratuitement jusqu’au 28 septembre à 17h également.

